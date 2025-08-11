Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Người sống quanh ta

Đã tìm thấy nhẫn cưới nữ du khách đánh rơi ở biển Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
11/08/2025 10:52 GMT+7

Sau 1 ngày tìm kiếm, nhân viên bãi biển đã tìm thấy chiếc nhẫn cưới mà du khách đánh rơi khi tắm biển Mỹ Khê (TP.Đà Nẵng).

Ngày 11.8, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng (BQL) cho biết đã tìm thấy và trao trả chiếc nhẫn cưới cho chị Nguyễn Thị Hoàng Quý (trú TP.Huế). Chị Quý đánh rơi chiếc nhẫn cưới khi tắm biển Mỹ Khê. 

Trước đó, sáng 9.8, trong lúc tắm biển cùng gia đình, chị Quý đánh rơi nhẫn cướ, tìm kiếm mãi không có kết quả. Định bỏ cuộc, chị được một người tắm biển hướng dẫn liên hệ BQL để hỗ trợ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng và thiết bị rà tìm quanh khu vực nghi bị thất lạc. 

Sau gần 1 ngày tìm kiếm, chiếc nhẫn được tìm thấy, thời điểm đó chị Quý đang trên đường trở về TP.Huế. 

Đà Nẵng: Tìm thấy nhẫn cưới cho nữ du khách bị rơi ở biển Mỹ Khê- Ảnh 1.

Nhân viên Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nỗ lực tìm kiếm chiếc nhẫn của nữ du khách đánh rơi

ẢNH: Đ.X

“Chiếc nhẫn này không có giá trị vật chất lớn, nhưng tôi đã đeo suốt 20 năm, gắn bó với gia đình nên ý nghĩa tinh thần vô cùng to lớn. Khi nhận lại được, tôi thực sự rất cảm kích”, chị Quý xúc động.

Đà Nẵng: Tìm thấy nhẫn cưới cho nữ du khách bị rơi ở biển Mỹ Khê- Ảnh 2.

Biển Đà Nẵng đang vào mùa cao điểm du lịch

ẢNH: H.Đ

Trước đó, các nhân viên BQL cũng từng giúp một du khách Úc tìm lại nhẫn đính hôn kim cương trị giá 2.000 USD tại biển Cửa Đại (TP.Đà Nẵng).

BQL khuyến cáo người dân, du khách trong mùa du lịch cao điểm cần bảo quản tư trang cẩn thận để kỳ nghỉ được trọn vẹn.

