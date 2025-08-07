Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Nữ sinh Huế giành học bổng danh giá bậc nhất của chính phủ Ireland

Lê Hoài Nhân
07/08/2025 17:08 GMT+7

Huỳnh Thị Nhật Linh, cử nhân ngành marketing, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế là một trong 60 gương mặt xuất sắc trên thế giới giành được học bổng danh giá của chính phủ Ireland năm 2025.

Ngày 7.8, thông tin từ Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế cho biết, Huỳnh Thị Nhật Linh, cử nhân ngành marketing vừa nhận học bổng từ chính phủ Ireland (GOI-IES) năm 2025. Đây là một trong những học bổng danh giá và cạnh tranh nhất thế giới với tỷ lệ chọn lọc dưới 1% toàn cầu.

Nữ sinh Huế giành học bổng danh giá bậc nhất của chính phủ Ireland- Ảnh 1.

Huỳnh Thị Nhật Linh xuất sắc giành được học bổng giáo dục quốc tế của chính phủ Ireland

ẢNH: NVCC

Học bổng giáo dục quốc tế của chính phủ Ireland (viết tắt GOI-IES) là một chương trình học bổng danh giá, dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc muốn theo học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại các trường đại học ở Ireland. Học bổng này hỗ trợ những sinh viên quốc tế tài năng có thành tích học tập xuất sắc để theo học tại Ireland, từ đó thúc đẩy sự phát triển cá nhân và xây dựng mạng lưới quốc tế. Hàng năm có khoảng 60 suất học bổng được trao cho sinh viên từ các quốc gia ngoài khu vực Liên minh châu Âu (EU).

Linh đã dành được học bổng bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trị giá 10.000 euro cho chương trình thạc sĩ tại Ireland.

Ngoài ra, nữ sinh này còn đồng thời trúng tuyển học bổng Hiệp định Hungary (Stipendium Hungaricum), đi kèm với các hỗ trợ từ phía Việt Nam như vé máy bay, lệ phí visa, hộ chiếu và phụ cấp hàng tháng.

Sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, Linh đã lựa chọn theo học chương trình thạc sĩ tại South East Technological University (SETU) – một trong những trung tâm đào tạo hàng đầu tại Ireland.

Nữ sinh Huế giành học bổng danh giá bậc nhất của chính phủ Ireland- Ảnh 2.

Linh từng đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các sự kiện lớn của trường

ẢNH: NVCC

Linh cho biết, lý do chọn học ở đây vì có sự hiện diện của nhiều tập đoàn công nghệ toàn cầu như Google, Meta, Microsoft, Intel...

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế cho biết, trong quá trình học tập tại trường, Huỳnh Thị Nhật Linh là một sinh viên nổi bật cả về học thuật lẫn hoạt động ngoại khóa. Với điểm trung bình (GPA) 3,5/4,0 (điểm trung bình tích lũy) và chứng chỉ IELTS 7.0, Nhật Linh từng nhiều lần đảm nhận vai trò MC song ngữ tại các sự kiện lớn của trường và cấp thành phố như: Cuộc thi hùng biện Hue Z (2024), Giao lưu văn hóa sinh viên Việt Nam – Thái Lan (2023), Festival Huế (2022)…

Nữ sinh này còn sở hữu loạt thành tích khủng trong các cuộc thi như: Top 3 video xuất sắc tại cuộc thi truyền thông về Làng cổ Phước Tích 2023; MC Triển vọng tại cuộc thi Golden Micro 2022 do trường tổ chức; nhận học bổng khuyến khích học tập năm học 2022–2023 dành cho Top 10 sinh viên xuất sắc nhất toàn ngành.

Nữ sinh Huế giành học bổng danh giá bậc nhất của chính phủ Ireland- Ảnh 3.

Nhật Linh tốt nghiệp với GPA 3,5/4,0

ẢNH: NVCC

Chia sẻ về cảm xúc khi nhận được học bổng danh giá, Linh cho biết: "Em rất vui và biết ơn khi nhận được học bổng chính phủ Ireland. Đây là cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập và phát triển bản thân của em. Cuối tháng này, em sẽ lên đường sang Ireland và bắt đầu một chương mới tại South East Technological University. Em hy vọng có thể học hỏi thật nhiều và mang những trải nghiệm quý giá trở về đóng góp cho quê hương".

Khám phá thêm chủ đề

