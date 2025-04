Nữ sinh Huế chia sẻ bí quyết trở thành thủ khoa đầu ra của trường kinh tế

Ngày 14.4, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế cho biết vừa tổ chức lễ tốt nghiệp và phát bằng thạc sĩ, cử nhân năm 2025 cho 449 tân cử nhân và 36 thạc sĩ.

Trong số 449 tân cử nhân tốt nghiệp lần này, có 195 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi. Trong đó, thủ khoa đầu ra năm 2025 của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế là Trần Ái Thi (22 tuổi, quê TP.Huế, sinh viên ngành marketing), tốt nghiệp với 3,96/4 điểm.

Trần Ái Thi là thủ khoa đầu ra năm 2025 của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

Chia sẻ với PV Thanh Niên về bí quyết để học tập tốt, Ái Thi cho rằng bản thân luôn chăm chỉ trong mọi lĩnh vực, đặc biệt phải tìm cho mình một thần tượng để lấy cảm hứng.

"Em nghĩ rằng điều gì cũng có thể học được, chỉ cần bản thân mỗi người cần có cố gắng và chăm chỉ. Trong tương lai, em muốn phát triển bản thân nên sẽ vào TP.HCM để có nhiều cơ hội", Thi nói.

Ái Thi mong muốn tìm được một công việc trong lĩnh vực marketing, bởi đây là ngành nghề rất "hot", mang đến cho cô sự năng động, sáng tạo trong cuộc sống.

"Trong tất cả các môn học, em thích nhất môn hành vi khách hàng bởi với ngành marketing thì điều quan trọng nhất là phải hiểu khách hàng, để đưa ra giải pháp cho khách hàng", Ái Thi chia sẻ thêm.

Không chỉ sở hữu điểm số tốt nghiệp cao nhất khóa, nữ thủ khoa Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế còn sở hữu thang điểm IELTS 7.0. Tiết lộ bí quyết để đạt điểm số này, theo Ái Thi, ngoài yếu tố chăm chỉ, bạn còn lấy cảm hứng từ những người giỏi để tạo động lực học tập.

"Cô giáo dạy IELTS là người truyền cảm hứng để em luôn muốn là một người giỏi như cô", Ái Thi nói.

Ngoài giờ đi học, Ái Thi còn làm thêm như phục vụ cà phê, dạy tiếng Anh online để kiếm thêm thu nhập.

Ái Thi muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ đã luôn đứng phía sau đồng hành cùng con gái. Tân thủ khoa chia sẻ, lớn lên trong một gia đình có bố mẹ làm nghề buôn bán, không quá khá giả nhưng vẫn được nuôi dưỡng để được học tập đầy đủ, vì vậy bạn luôn muốn học thật tốt để mai sau đỡ đần ba mẹ.

Ái Thi cũng nhắn gửi đến những bạn trẻ đã và đang chuẩn bị ra trường. Rằng chặng đường sắp tới có lẽ sẽ còn nhiều khó khăn, sẽ có đôi lúc các bạn trẻ nghi ngờ bản thân mình, nhưng một câu nói mà Ái Thi luôn ghi nhớ là "You can't control the wind, but you can adjust your sails" (tạm dịch: Bạn không thể điều khiển hướng gió, nhưng bạn có thể chọn cách đối diện với nó).

"Vì vậy, nếu cuộc đời này có cho bạn quả quýt chua, thì hãy dùng nó để làm nên mứt quýt ngọt ngào nhé", Ái Thi nói.