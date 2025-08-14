Đà Nẵng khởi công loạt dự án trọng điểm chào mừng Quốc khánh 2.9

UBND TP.Đà Nẵng cho biết, 6 dự án khởi công, gồm dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn P.Điện Bàn Bắc; khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown); dự án quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; dự án chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; dự án nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4.

Dịp này, TP.Đà Nẵng cũng sẽ tổ chức khởi động Trường Dân tộc nội trú liên cấp tại xã Tây Giang.

Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) sắp được khởi công tại TP.Đà Nẵng ẢNH: S.X

Theo UBND TP.Đà Nẵng, lễ khởi công các dự án trọng điểm là sự kiện chính trị, kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng của thành phố chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn thành phố, khẳng định cam kết mạnh mẽ của địa phương trong việc thực hiện thắng lợi trong tăng trưởng "2 con số", hướng tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc khởi công 6 dự án trọng điểm cũng là dịp để quảng bá hình ảnh TP.Đà Nẵng năng động, giàu tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; kiến tạo môi trường sống hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.

Đồng thời, tạo hành lang pháp lý, môi trường kinh doanh thuận lợi để quảng bá và kêu gọi nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Đà Nẵng, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, tăng thu ngân sách trên địa bàn thành phố.