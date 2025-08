Công viên có Vòng quay Mặt Trời lớn hàng đầu thế giới ở Đà Nẵng dừng hoạt động

Ngày 5.8, bà Phùng Phạm Thanh Thúy, Giám đốc Da Nang Downtown, cho biết từ ngày 3.9, Da Nang Downtown - điểm giải trí nổi tiếng của Đà Nẵng - sẽ tạm dừng hoạt động để "chuyển mình đón một diện mạo hoàn toàn mới".

Việc đóng cửa công viên không phải hồi kết mà là một lời tạm biệt để nhường chỗ cho một công trình biểu tượng mới, xứng tầm với vị thế và khát vọng của TP.Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 2.9 sẽ là cơ hội cuối cùng để người dân Đà Nẵng và du khách có thể gặp các biểu tượng một thời của thành phố sông Hàn: Vòng quay Sun Wheel (thường gọi là Vòng quay Mặt Trời), các góc check-in biểu tượng châu Á, các trò chơi mạo hiểm ngoài trời mang tính kỷ lục Việt Nam như Queen Cobra, tháp Rơi…

Vòng quay Mặt Trời sẽ tạm dừng hoạt động từ ngày 3.9 ẢNH: S.G

Ngày 30.8, tại Da Nang Downtown sẽ diễn ra cuộc thi tài năng MC và trình diễn Kpop Kids với sự tham gia của 200 tài năng nhí tại quảng trường Sun Wheel.

Ngày 31.8 và 1.9, cũng tại sân khấu quảng trường Sun Wheel sẽ diễn ra cuộc thi Random Dance với nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Vào ngày Quốc khánh 2.9, Da Nang Downtown sẽ tổ chức chương trình ca nhạc "Sắc vóc Việt Nam" và diễu hành đường phố carnival cùng quốc kỳ tại khu chợ VUI-Fest.

Để tri ân du khách đã đồng hành cùng Da Nang Downtown trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, Da Nang Downtown triển khai chương trình ưu đãi cho học sinh - sinh viên với vé "All in one" giá chỉ 150.000 đồng, giảm 40% so với giá niêm yết từ nay đến hết ngày 29.8.

"Cũng giống như công trình Hàm Cá Mập từng được xem là biểu tượng một thời của khu vực Hồ Gươm, Hà Nội, Da Nang Downtown cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong một thời kỳ mà Đà Nẵng đã chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến lễ hội - sự kiện hàng đầu châu Á. Tổ hợp này sẽ ngừng hoạt động, chia tay với người dân và du khách để sẵn sàng cho một diện mạo mới, hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên một biểu tượng mới xứng tầm với vị thế thành phố sông Hàn", đại diện Da Nang Downtown thông tin.

Còn gần 1 tháng nữa để người dân và du khách trải nghiệm những trò chơi tại Công viên Châu Á (cũ) ẢNH: S.G

Đi vào hoạt động từ năm 2014, sau nhiều lần đổi tên, tính đến nay đã 11 năm Da Nang Downtown đi vào hoạt động tại TP.Đà Nẵng. Trong đó, Vòng quay Mặt Trời (Sun Wheel) với kỷ lục top 10 thế giới được người dân yêu mến gọi là "con mắt của Đà Nẵng" cùng các trò chơi mạo hiểm ngoài trời… đã trở thành hình ảnh quen thuộc của nhiều du khách tới Đà Nẵng.