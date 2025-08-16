Hòa nhịp trong chương trình 'Cùng Việt Nam tiến bước'

Vĩnh Long: 'Cùng Việt Nam tiến bước' trên tuyến đường gốm và hoa

Sáng 16.8, tại Vĩnh Long, Bộ Công an và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19.8. Theo đó, chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” được diễn ra đồng loạt trên toàn quốc, có trên 200.000 người tham gia với mục tiêu 1 giờ 1 tỉ bước chân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca ảnh: nam long

Tại Vĩnh Long, hoạt động này thu hút khoảng 5.000 người, bao gồm cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, học sinh sinh viên. Chương trình cũng được kết nối trực tuyến đến điểm cầu tất cả xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Mục tiêu là lan tỏa thông điệp "Một tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", một hành động biểu trưng cho sự đoàn kết, đồng lòng hướng tới tương lai xanh - sạch - bền vững.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi lễ ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ nhằm khơi dậy lòng yêu nước và ý chí vươn lên của dân tộc, mà còn thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Toàn cảnh buổi lễ ảnh: nam long

"Với tinh thần đó, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh tham gia hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" với khí thế khát vọng đổi mới vì một tỉnh Vĩnh Long bình yên, phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh.

Các đại biểu đi bộ sau buổi lễ ảnh: nam long

Chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ nhằm khơi dậy lòng yêu nước và ý chí vươn lên của dân tộc mà còn thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Cà Mau: Trải nghiệm đặc biệt

Tại Quảng trường Thanh Niên (P.Tân Thành, tỉnh Cà Mau), từ sáng sớm 16.8 đã ghi nhận hơn 5.000 người tập trung trong không khí rộn ràng của sự kiện. Hơn 35.000 người khác tại 64 xã trong tỉnh Cà Mau cũng đồng loạt xuống đường đi bộ hưởng ứng chương trình.

Cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và hàng ngàn người dân tỉnh Cà Mau tham gia sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” vào sáng 16.8 ẢNH: G.B

Qua sóng trực tiếp từ Hà Nội, người dân ở nơi cực Nam Tổ quốc đã cùng chứng kiến lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình trong không khí trang trọng, thiêng liêng. "Dù cách xa hàng nghìn cây số, nhưng khi thấy lá cờ Tổ quốc tung bay ở Lăng Bác, chúng em vẫn cảm nhận rõ ràng sự gắn kết và tự hào", bạn Trần Khánh Duy, một người tham gia sự kiện tại Quảng trường Thanh Niên, xúc động chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại và đại tá Trần Văn Thi, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tham gia sự kiện ẢNH: G.B

Sau phần phát biểu của lãnh đạo trung ương và địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại đã trực tiếp cầm cờ phát lệnh xuất phát. Trong cơn mưa nặng hạt, dòng người vẫn hoàn thành cự ly 2.000 - 3.000 m quanh các tuyến đường đã định tại Cà Mau. "Đây không chỉ là một hoạt động thể thao cộng đồng mà còn là sự kiện cho thấy tinh thần đồng lòng, đoàn kết của nhân dân nơi địa đầu cực Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới", ông Ngại chia sẻ khi về đích.

Không ít bạn trẻ coi đây là trải nghiệm đặc biệt như bạn Hồ Minh Tiến, một người trẻ tham gia đi bộ nói: "Đi bộ mỗi ngày đã thành thói quen, nhưng hôm nay lại khác hẳn, vì em được đi bộ cùng hàng ngàn người trên cả nước. Vừa rèn luyện sức khỏe theo gương Bác, vừa cùng mọi người hưởng ứng phong trào "khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới".