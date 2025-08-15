Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Cứu sống bệnh nhân bị vỡ tá tràng nguy kịch do tai nạn giao thông

Nam Long
Nam Long
15/08/2025 11:44 GMT+7

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông dẫn đến vỡ tá tràng nguy kịch đã may mắn được các bác sĩ ở Vĩnh Long kịp thời cứu sống.

Ngày 15.8, nguồn tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long cho biết bệnh nhân vỡ tá tràng được cấp cứu hơn 15 ngày trước đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định và xuất viện.

Giành lại sự sống cho bệnh nhân vỡ tá tràng trong tai nạn không thể ngờ tới - Ảnh 1.

Bác sĩ kiểm tra vết mổ của bệnh nhân S.T trước khi được cho xuất viện

ẢNH: NAM LONG

Trước đó, khuya 30.7, ông S.T (49 tuổi) nhập viện tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long trong tình trạng đau bụng dữ dội, kèm theo vết thương vùng tay trái sau một vụ tai nạn giao thông

Sau khi sơ cứu ban đầu, bác sĩ chỉ định chụp CT Scanner ổ bụng có cản quang. Kết quả chụp khiến cả ê kíp tức tốc vào cuộc vì bệnh nhân bị vỡ D3 tá tràng, viêm phúc mạc nặng. Bởi đây là một trong những chấn thương bụng kín nguy hiểm nhất, nếu không can thiệp khẩn cấp, tính mạng bệnh nhân không thể giữ được.

Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện. Dưới sự chỉ huy của BS.CK1 Trần Văn Nhiều, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, cùng ê kíp, ca mổ diễn ra trong hơn 3 giờ đồng hồ. Các bác sĩ phải thực hiện hàng loạt kỹ thuật phức tạp như: khâu lỗ vỡ tá tràng D3, triệt môn vị, nối vị tràng kiểu Roux-en-Y, dẫn lưu tá tràng ra da và các dẫn lưu cần thiết để kiểm soát dịch tiêu hóa, bảo vệ ổ bụng... Mỗi thao tác đều mang tính sống còn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển về khoa Ngoại tổng quát, tiếp tục chăm sóc tích cực: truyền dịch, điều trị kháng sinh, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. Chỉ sau một tuần, bệnh nhân  đã có thể ăn uống bình thường, sức khỏe ổn định và được xuất viện sau 14 ngày điều trị.

BS.CK2 Nguyễn Thị Bích Chi, Phó trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, cho biết đây là ca cấp cứu ngoại khoa rất phức tạp, thời gian cực kỳ gấp rút. Song, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa và tinh thần sẵn sàng chiến đấu vì sự sống của bệnh nhân, các bác sĩ và ê kíp đã làm được điều tưởng chừng không thể để cứu sống bệnh nhân.

