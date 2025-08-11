Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long thanh tra lại dự án đường tuyến số 1 ở TP.Trà Vinh (cũ)

Nam Long
Nam Long
11/08/2025 21:03 GMT+7

Liên quan tuyến đường làm 13 năm vẫn 'treo' tái định cư, sau khi hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre thành tỉnh Vĩnh Long mới, Thanh tra tỉnh này đã có quyết định thanh tra lại dự án.

Chiều 11.8, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định thanh tra 6 công trình, dự án (DA) có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh; trong đó có DA tuyến đường số 1 (TP.Trà Vinh, Trà Vinh cũ).

Sau loạt bài của Báo Thanh Niên, Thanh Tra tỉnh Vĩnh Long thanh tra lại dự án - Ảnh 1.

Đường tuyến số 1 là 1 trong 6 DA sẽ được Thanh tra tỉnh Vĩnh Long thanh tra

ẢNH: NAM LONG

Theo quyết định, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long sẽ thanh tra 6 DA gồm: DA khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư tỉnh Trà Vinh (cũ); DA cao ốc liên hợp Hoàn Cầu Bến Tre (cũ); DA tuyến đường số 1 (đường nội ô TP.Trà Vinh cũ); DA đầu tư nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN giai đoạn 2011-2015 nghề quản trị khách sạn của Trường cao đẳng Đồng Khởi (TP.Bến Tre cũ); DA khu tái định cư Đông Á - Phú Nhuận, TP.Bến Tre (cũ) và DA khu nhà ở P.8, TP.Vĩnh Long cũ (khu dân cư Tân Lộc Home).

Nội dung thanh tra gồm việc chấp hành chính sách pháp luật về chấp thuận chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, phê duyệt DA đầu tư; lựa chọn nhà đầu tư, thương thảo, ký hợp đồng; việc bố trí vốn, thanh quyết toán DA đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất... Xác định rõ nguyên nhân khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ thất thoát, lãng phí..; việc thanh tra, kiểm tra các công trình, DA và việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra (nếu có).

Sau loạt bài của Báo Thanh Niên, Thanh Tra tỉnh Vĩnh Long thanh tra lại dự án - Ảnh 2.

Tuyến đường đẹp nhất nhì TP.Trà Vinh (cũ) nhưng không bóng dáng nhà, công trình hai bên

ẢNH: NAM LONG

Đối tượng thanh tra là chủ đầu tư của 6 DA trên; Sở NN-MT Vĩnh Long; Sở Tài chính Vĩnh Long và Sở Xây dựng Vĩnh Long; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ khi triển khai công trình, DA đến ngày 1.7.2025. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên, đoàn thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh làm rõ để làm căn cứ cho kết luận thanh tra.



