Nhiều sai phạm trong cấp phép, gia hạn mỏ cát ở Vĩnh Long

Cấp phép cho doanh nghiệp khai thác cát sai quy định

Ngày 10.8, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, ông Lê Đồng Khởi, Chánh thanh tra tỉnh Vĩnh Long, vừa ký ban hành kết luận thanh tra (KLTT) về việc thanh tra chuyên đề về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác, vận chuyển đối với các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát hiện nhiều sai phạm trong cấp phép và gia hạn mỏ cát ở Vĩnh Long Ảnh: Nam Long

Theo KLTT, trữ lượng cát sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ước hơn 36 triệu m3, tập trung chủ yếu ở 3 tuyến sông lớn là sông Tiền, sông Hậu và sông Cổ Chiên, với tổng chiều dài 91 km.

Trong thời kỳ thanh tra, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long không có tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, chỉ có 2 giấy phép khai thác khoáng sản được cấp không qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, 3 bản xác nhận phục vụ cao tốc và 20 giấy phép khai thác khoáng sản gia hạn.

Theo kết quả thanh tra, 12 giấy phép cấp trước ngày luật Khoáng sản năm 2010 có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn quy định trong giấy phép. Như vậy, sau khi hết thời hạn trong giấy phép đã cấp thì Sở TN-MT Vĩnh Long (cũ) phải tham mưu UBND tỉnh rà soát để khoanh định khu vực đấu giá hoặc không đấu giá quyền khai thác cát theo quy định. Trường hợp tiếp tục khoanh định là khu vực không đấu giá, thì khi cấp phép cần xác định khai thác để phục vụ cho công trình theo quy định. Tuy nhiên, Sở TN-MT tham mưu UBND tỉnh tiếp tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản gia hạn là không đúng quy định.

Qua thanh tra 2 giấy phép khai thác khoáng sản không qua đấu giá trên, có 1 giấy phép khai thác khoáng sản cấp cho Công ty TNHH Ngọc Sen Hương không có quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản là không đúng theo quy định.

KLTT cũng xác định nhiều công ty khai thác cát không thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và ký quỹ phục hồi môi trường lên đến hàng trăm triệu đồng.

Phát hiện sai phạm nhưng không tham mưu xử lý

KLTT cũng nêu rõ, UBND tỉnh Vĩnh Long (cũ) không thực hiện công khai 4 quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh trên cổng thông tin là không đúng theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Văn phòng UBND tỉnh, thời kỳ 2020 - 2023; không thực hiện công khai thông tin về đánh giá tác động môi trường (2 mỏ cấp phép khai thác và 19 mỏ gia hạn giấy phép khai thác), trước khi cấp phép khai thác trên cổng thông tin điện tử là không đúng theo quy định. Trách nhiệm này thuộc về Chi cục Bảo vệ môi trường (nay là Chi cục Môi trường), thời kỳ 2020 - 2022;

Nhiều công ty khai thác cát không thực hiện nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và ký quỹ phục hồi môi trường lên đến hàng trăm triệu đồng Ảnh: Nam Long

Trong thời kỳ thanh tra, Sở TN-MT (cũ) không có thực hiện thanh tra về quản lý khai thác khoáng sản. Qua công tác kiểm tra (trong năm 2019 và 2020), sở này đã phát hiện tổ chức khai thác có trường hợp cung cấp không đúng theo quy định nhưng không tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, xử lý khắc phục. Trách nhiệm này thuộc về Giám đốc Sở TN-MT (cũ) và trưởng đoàn kiểm tra...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Giám đốc Sở TN-MT (thời kỳ từ ngày 1.1.2019 - 6.2024), có khuyết điểm, vi phạm nhưng không thực hiện thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân, tên loại khoáng sản và vị trí khu vực đề nghị thăm dò khoáng sản trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu theo quy định; tham mưu cấp 1 giấy phép khai thác không đúng theo quy định; tham mưu tiếp tục gia hạn giấy phép không đúng theo quy định và việc tham mưu cấp phép gia hạn khai thác tại các khu vực đã khoanh định thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác, nhưng không xác định cung cấp riêng cho các công trình. Từ đó, dẫn đến các tổ chức khai thác cung cấp cát ra thị trường và các vi phạm thanh tra đã kết luận. Quá trình kiểm điểm, xử lý nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan CSĐT xem xét, xử lý theo quy định.

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, đảm bảo thực hiện công khai các quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đúng theo quy định; chỉ đạo Giám đốc Sở NN-MT thực hiện rà soát các giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã cấp và gia hạn trên địa bàn tỉnh theo quy định; xem xét tham mưu UBND tỉnh thu hồi các giấy phép còn hiệu lực hoạt động (ngoại trừ các giấy phép được xác định cung cấp cho các công trình).

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long giao Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long thực hiện rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp không kê khai nộp thuế, kê khai sai hệ số khai thác và mức thu phí, làm rõ trách nhiệm và áp dụng các biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật hiện hành...

Thanh tra tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Giám đốc Sở NN-MT tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị có liên quan khi tham mưu cấp phép, gia hạn giấy phép không đúng quy định; kiểm điểm trách nhiệm đối với trưởng đoàn kiểm tra do không tham mưu giám đốc sở (giai đoạn 2019 - 2020) xem xét, xử lý và báo cáo việc cung cấp cát sông không đúng theo quy định...



