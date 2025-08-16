Sáng nay (16.8), lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp T.Ư do T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức diễn ra ở nhiều địa điểm trên cả nước. Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một trong những sự kiện đặc biệt của hội viên, thanh niên Việt Nam chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025). Đây cũng là hoạt động trọng tâm của chặng 2 trong Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với tên gọi Hành trình "Tự hào bản hùng ca dân tộc" diễn ra từ ngày 27.7 - 19.8.2025.

Lễ chào cờ đặc biệt khẳng định niềm tự hào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" của thanh niên thành phố mang tên Bác

Tại TP.HCM, lễ chào cờ diễn ra ở nhiều địa điểm, trong đó có Cột cờ Thủ Ngữ - công trình trên đường Tôn Đức Thắng, P.Sài Gòn, TP.HCM - được người Pháp xây dựng để thực hiện chức năng điều hành tàu ra vào cảng. Tháng 9.1945, nơi đây ghi dấu những chiến sĩ cảm tử bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng trong ngày đầu Nam bộ kháng chiến. Hơn 150 năm, cột cờ hiện diện đã chứng kiến những đổi thay, vươn mình về phát triển hạ tầng đô thị sông nước của một thành phố hiện đại. Từ ngày 2.9.1945, cột cờ Thủ Ngữ trở thành cột cờ có cờ đỏ sao vàng, tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, quyền độc lập tự chủ của người dân thành phố mang tên Bác đã giành được nền độc lập tự do. Cột cờ Thủ Ngữ ngày nay là biểu tượng đáng tự hào của cả một thành phố năng động.

Hàng trăm thanh niên thành phố mang tên Bác mắt hướng về lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng với niềm tự hào, biết ơn và tình yêu Tổ quốc rực cháy

Và hôm nay, trong không khí thiêng liêng, xúc động nhìn về lá cờ đỏ sao vàng hiên ngang giữa đất trời hòa bình, tự do, thanh niên thành phố Bác tự hào hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) bằng lễ chào cờ đặc biệt và phát động Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi.

Đến tham dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố, nguyên Bí thư Thành đoàn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống Thành đoàn TP.HCM; anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM…

Thế hệ thanh niên TP.HCM hôm nay thể hiện quyết tâm, khát vọng và trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh

Trong giây phút thiêng liêng tại lễ chào cờ, Trịnh Hoàng Khánh Uyên, Bí thư Chi đoàn 2405TTRC, Đoàn Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TP.HCM, đại diện thế hệ trẻ xúc động bày tỏ: "Hôm nay, chúng ta hội tụ về Cột cờ Thủ Ngữ, một di tích lịch sử 160 năm tuổi giữa dòng chảy của sông Sài Gòn, nơi từng đón những cánh buồm, chứng kiến biết bao bước chuyển mình của đất nước và cả những trang sử vàng của dân tộc. Nơi đây đã chứng kiến người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng ngày 5.6.1911, và ngày 23.9.1945 – tiểu đội tự vệ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng, bảo vệ ý chí độc lập và khát khao hoà bình tự do của nhân dân. Lá cờ ấy, từ mùa thu năm 1945, vẫn tung bay giữa bầu trời thành phố như nhịp tim của Tổ quốc. Dưới lá cờ thiêng liêng ấy, trong niềm tự hào và xúc động vô hạn, chúng ta khắc sâu ơn nghĩa các bậc cha anh đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc; và nguyện tiếp bước kiên cường, gìn giữ, dựng xây, vững vàng tiến về phía trước".

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao cờ phát động Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi cho Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM

Trịnh Hoàng Khánh Uyên đại diện thế hệ trẻ TP.HCM phát biểu tại lễ chào cờ

Lễ chào cờ đã khơi dậy mạnh mẽ trong thế hệ trẻ hôm nay niềm tự hào, hạnh phúc dưới bầu trời hòa bình

Khánh Uyên khẳng định: "Là thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, chúng ta được thừa hưởng di sản tinh thần quật cường và ý chí bất khuất của cha anh, mỗi bước chân, mỗi hành động của tuổi trẻ thành phố chính là nối dài nhịp đập lịch sử ấy. Lá cờ vẫn tung bay, không phải bởi sự tồn tại vật lý, mà bởi tinh thần không ngừng chuyển động của nhân dân, của lớp lớp thanh niên hôm nay và mai sau. Chúng cháu xin hứa sẽ là thế hệ dám xông pha, dám đương đầu, dám gánh trách nhiệm; lấy tri thức làm hành trang, lấy hành động làm minh chứng, lấy tinh thần xung kích làm ngọn cờ. Mỗi công trình thanh niên hôm nay không chỉ là thành quả lao động, mà là viên gạch dựng nền cho tương lai, là thông điệp gửi tới mai sau".

Tại lễ chào cờ, thanh niên hôm nay được giao lưu với ông Phạm Chánh Trực - đại diện thế hệ đã dành cả tuổi trẻ để kiến thiết, bảo vệ và xây dựng thành phố này, để thế hệ hôm nay được sống trong hòa bình, phát triển. Bên cạnh đó là câu chuyện của cô giáo trẻ Đặng Bích Trâm, Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, người đã và đang gieo mầm tri thức, khơi dậy tình yêu Tổ quốc trong trái tim những mầm xanh non trẻ.

Ông Phạm Chánh Trực và cô giáo Đặng Bích Trâm giao lưu với thanh niên tại lễ chào cờ

Ông Phạm Chánh Trực và cô Đặng Bích Trâm đã chia sẻ những câu chuyện và cảm xúc ý nghĩa. Những lời tâm huyết ấy không chỉ giúp thanh niên hôm nay thêm tự hào về lịch sử dân tộc, mà còn khơi dậy trong mỗi người niềm tin, khát vọng và trách nhiệm tiếp bước cha anh, gìn giữ và xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại chương trình, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM phát động các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tham gia đợt cao điểm Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi gắn với hoạt động "Tự hào lá cờ Tổ quốc". Mỗi hội viên, thanh niên thành phố sử dụng cờ Tổ quốc để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc, đặt lá cờ Tổ quốc tại các vị trí trang trọng trong gia đình, nơi lao động, học tập.

Anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Tổng biên tập Báo Thanh Niên và anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM trao tặng cờ Tổ quốc để mỗi hội viên, thanh niên thành phố sử dụng cờ Tổ quốc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần dân tộc, đặt lá cờ Tổ quốc tại các vị trí trang trọng trong gia đình, nơi lao động, học tập

Anh Nguyễn Ngọc Toàn trao tặng Huy hiệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) cho các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố

Cũng tại chương trình, giữa không gian trang nghiêm của lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi", trong không khí hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), vô cùng xúc động khi được chứng kiến thế hệ đi trước và các lãnh đạo trao tặng Huy hiệu kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025) cho các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của thành phố. Đây không chỉ là một phần thưởng, mà còn là một biểu tượng thiêng liêng - như một ngọn đuốc tinh thần được truyền lại cho thế hệ hôm nay, để sống xứng đáng với những người đã đi trước, tiếp tục viết tiếp trang sử mới của dân tộc.