Sáng nay, lễ chào cờ 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' diễn ra nhiều điểm trên cả nước

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức đồng loạt lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" cấp T.Ư tại 7 địa điểm: Vườn hoa Vạn Xuân (Bốt Hàng Đậu), TP.Hà Nội; Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo (TP.HCM); Cột cờ Thủ Ngữ (TP.HCM); Cột mốc ba biên, Nhà văn hóa hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi; Mũi Đôi - Hòn Đầu, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa; Cột cờ Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang; Cột cờ Mũi Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động vô cùng ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9ẢNH: CLB NHIẾP ẢNH TRẺ

Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một trong những sự kiện đặc biệt của hội viên, thanh niên Việt Nam chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025). Đây cũng là hoạt động trọng tâm của chặng 2 trong Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" với tên gọi Hành trình "Tự hào bản hùng ca dân tộc" diễn ra từ ngày 27.7 - 19.8.2025.

Tại Hà Nội, sau lễ chào cờ, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam sẽ trao biển tượng trưng 800 cờ Tổ quốc và ảnh Bác; trao tặng 50 lá cờ cho các trường học trên địa bàn; tới thăm và tặng quà 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn; thăm đội hình "Bình dân học vụ số" hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Trúc Bạch.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), sau lễ chào cờ, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trao tặng 20 suất quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 xe lăn cho người cao tuổi, thương bệnh binh, người khuyết tật; trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 500 cờ Tổ quốc cho ngư dân và thực hiện tuyến "Đường cờ Tổ quốc" cho Đoàn thanh niên đặc khu Côn Đảo. Đoàn công tác tới thăm, tặng quà cựu tù chính trị và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đặc khu.

Tại Cột cờ Thủ Ngữ (P.Sài Gòn, TP.HCM), Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM, lãnh đạo TP.HCM, và 100 hội viên, thanh niên tham dự lễ chào cờ. Tại đây, sẽ phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; phát động việc treo cờ nhằm kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó còn có hoạt động tặng 200 cờ Tổ quốc cho các cơ sở Đoàn - Hội.

Tại Cột mốc ba biên, Nhà văn hóa hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi, Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Bờ Y, lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực Bờ Y, Ban Thường vụ Đoàn xã Bờ Y và 50 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia lễ chào cờ, sau đó trao tặng 360 cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ, 50 túi an sinh cho người dân.

Tại Khánh Hòa, lễ chào cờ diễn ra tại Mũi Đôi - Hòn Đầu với sự tham dự của 30 hội viên, thanh niên. Bên cạnh đó còn có chương trình "Ký ức sống mãi" tại Đình Đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình sẽ gặp mặt, giao lưu cùng ông Lê Văn Minh - người có công với cách mạng, chia sẻ về những ký ức khi tham gia cách mạng. Ban tổ chức cũng sẽ trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 50 ảnh Bác Hồ, 10 suất học bổng, 40 thùng sữa cho người dân.

Tại cột cờ Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang, chính quyền, đoàn thể xã, 50 đoàn viên, thanh niên tham gia lễ chào cờ. Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Tuyên Quang sẽ trao 50 ảnh Bác Hồ, 100 lá cờ Tổ quốc cho người dân.

Còn tại tỉnh Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thường trực Ủy ban Hội tỉnh, lãnh đạo Đồn biên phòng Đất Mũi, Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đất Mũi và 100 hội viên, thanh niên tham gia lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Tại đây, các hội viên, thanh niên được nghe báo cáo chuyên đề về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, tham quan và nghe thuyết minh Nhà trưng bày Cột cờ Đất Mũi. Trung tâm tình nguyện quốc gia hỗ trợ trao tặng 100 cờ Tổ quốc, 100 ảnh Bác…

Cùng với hoạt động cấp T.Ư, ngày 16.8.2025, các cấp bộ Hội trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" và triển khai nhiều hoạt động, phần việc ý nghĩa như: Phát động hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; Phát động treo cờ nhằm kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ; Tuyên truyền chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia; Gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử; Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; Tặng học bổng, ba lô, sách, bút phục vụ năm học mới cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…