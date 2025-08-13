Chi tiết tuyến đường các khối diễu binh sẽ đi qua trong ngày Quốc khánh 2.9

Sáng 13.8, website chính thức của chuỗi sự kiện A80 đã đăng tải lộ trình các khối diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại Quảng trường Ba Đình.

Xe tăng T90, T54 và các loại xe thiết giáp, pháo tự hành Việt Nam sở hữu trong buổi hợp luyện ẢNH: TUẤN MINH

Cụ thể, đường tập kết vào:

Quân đội: đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng).

Công an: đường Phan Đình Phùng.

Các khối quần chúng nhân dân: đường Quán Thánh.

Khối xe pháo: giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm.

Nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài:

Khối Nghi trượng: Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an: đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa. Đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất. Công viên Bách Thảo.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: sau khi đi qua lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức).

Tuyến xe tăng, bánh xích: Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Tuyến xe bánh lốp: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1. Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Dự kiến sẽ có buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra vào 20 giờ ngày 21.8 và 24.8. Sơ duyệt cấp nhà nước diễn ra vào 20 giờ ngày 27.8. Tổng duyệt cấp nhà nước diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 30.8.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm thủ đô.

Từ 7 giờ 45, chương trình diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc. Sự kiện sẽ khép lại vào khoảng 10 giờ cùng ngày với màn đồng diễn nghệ thuật hoành tráng, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu.

Dự kiến khoảng 30.000 người tham gia sự kiện trọng đại này (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành).

Tối 2.9, Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm gồm hồ Hoàn Kiếm, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động quốc gia Mỹ Đình và hồ Tây.