Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM

Mới đây, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh xuất hiện bức bích họa khổng lồ tái hiện sinh động không khí hào hùng của các khối diễu binh, diễu hành trong ngày 30.4 tại TP.HCM. Khi những bức ảnh đầu tiên được lan truyền trên mạng, người dân đã đến đây tham quan, chụp ảnh.

Bức tường 'diễu binh, diễu hành' khổng lồ xuất hiện tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.Sài Gòn (TP.HCM), dưới bóng cây xanh mát ẢNH: AN VY

Lê Thị Quỳnh Trâm (19 tuổi), ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM (trước là P.26, Q.Bình Thạnh) cho biết cô đã từng được xem diễu binh trực tiếp nên cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy bức tường. "Khi đến đây, mình mặc áo in dòng chữ "Tự hào là người Việt", mang theo điện thoại, chân máy, cờ... để chụp hình lưu niệm. Không gian ở đây rộng rãi, thoáng mát, rất phù hợp để chụp ảnh", Trâm chia sẻ.

Quỳnh Trâm diện đồ đẹp check-in cùng bức tường khổng lồ dài khoảng 300 m, cao 6 m với gần diện tích 2.000 m² ẢNH: AN VY

"Đến tận nơi tham quan, mình rất ấn tượng khi thấy tranh triển khai theo trình tự của các đoàn diễu binh. Có nhiều hình ảnh thú vị như máy bay cất cánh từ sân bay Biên Hòa, màn pháo hoa tại bến Bạch Đằng, các khối diễu binh của quân đội, công an, nữ biệt động... rồi đến hàng nghìn người dân hòa mình vào không khí trang nghiêm của ngày lễ lớn. Dòng chữ "hòa bình đẹp lắm" là thông điệp xuyên suốt. Mình cảm tưởng như đang xem một lễ diễu hành, diễu binh thực thụ vậy", Trâm nói.

Vì bức tường quá dài, Trâm và các bạn trẻ khác phải tốn kha khá thời gian mới có thể chụp hết toàn bộ hình ảnh trên đó. Thế nhưng, bạn nào cũng rất vui khi chiêm ngưỡng bức tường đẹp mắt này.

Trâm cho rằng cô đang xem một lễ diễu hành, diễu binh thực thụ khi chiêm ngưỡng bức tường ẢNH: AN VY

Nguyễn Ngọc Phương Linh, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), chia sẻ rằng cô biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và quyết định đến tận nơi chụp ảnh. "Mình mang theo áo cờ đỏ sao vàng, nón lá để "tác nghiệp". Nhìn trên mạng đã đẹp, mà ngoài đời còn đẹp hơn. Mình thấy nhiều người vừa chạy bộ, vừa dừng lại ngắm nghía bức tường. Mình thấy rất ý nghĩa", Linh nói.

Phương Linh diện áo cờ đỏ sao vàng chụp cùng bức tường khổng lồ ẢNH: AN VY

Tương tự, Ngô Thị Kim Thư (21 tuổi), làm việc tại P.Cầu Kiệu, TP.HCM (trước là P.7, Q.Phú Nhuận) chia sẻ, bức tranh khiến cô nhớ về những buổi diễu binh ngày 30.4 cách đây vài tháng. "Mình còn tra trước lịch các hoạt động dịp 2.9 sắp tới để lên kế hoạch vui chơi. Tụi mình tranh thủ chụp thật nhiều ảnh để đăng lên Facebook vào dịp lễ", Thư hào hứng nói.

Khi đến đây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh bạn trẻ chạy bộ hay đi dạo ngang qua ẢNH: AN VY

Lý Châu Luật (28 tuổi), ngụ P.Tân Hòa, TP.HCM (trước là P.9, Q.Tân Bình) mang theo máy ảnh, máy quay, đèn và các thiết bị chuyên dụng để ghi lại toàn bộ bức tranh. "Tường quá đẹp nên mình phải tranh thủ lưu lại những khung hình đẹp nhất trước khi nơi này nổi tiếng và trở nên đông đúc hơn", Luật chia sẻ.

Luật và nhóm bạn cho rằng bức tường này sẽ sớm trở thành điểm check-in nổi tiếng, thu hút đông người trong vài ngày tới nên tranh thủ chụp ảnh trước ẢNH: AN VY

Nguyễn Quang Vinh (28 tuổi), một trong các họa sĩ thực hiện bức tranh, chia sẻ công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới. "Chúng mình vừa vẽ, vừa xem lại tư liệu về lễ diễu binh, diễu hành để lấy cảm hứng. Rất vui vì bức tranh được nhiều bạn trẻ quan tâm dù chưa hoàn chỉnh", Vinh nói.

Những hình ảnh sống động được các họa sĩ vẽ trên bức tường khổng lồ ẢNH: AN VY

Vinh cho biết công trình nằm trong dự án "Việt Nam tươi đẹp", chào mừng các cột mốc quan trọng của đất nước. Dự án do nhóm họa sĩ của anh Lê Tuấn Minh Viên phụ trách, khởi công từ giữa tháng 6 và dự kiến hoàn thành trong tuần tới.

Theo Vinh (áo nâu), mỗi ngày, các họa sĩ chia thành nhiều ca làm việc từ sáng đến chiều, mỗi ca khoảng 6-10 người để đảm bảo tiến độ ẢNH: AN VY

"Chúng mình làm việc từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều để hoàn thành trước ngày 10.8. Tổng diện tích tranh gần 2.000 m², phủ kín đoạn tường, tạo nên không gian thưởng lãm ngoài trời giữa lòng thành phố", Vinh nói.

Giữa dòng xe cộ tấp nập, bức tường khổng lồ với những hình ảnh đẹp mắt trở thành điểm nhấn ấn tượng trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh ẢNH: AN VY

Theo Vinh, thách thức lớn nhất nằm ở việc truyền tải thần thái người lính qua từng ánh nhìn, cử chỉ sao cho toát lên khí chất hào hùng. Chính vì thế, các họa sĩ phải làm việc hết công suất, chăm chút từng chi tiết để mang đến hình ảnh chân thực và sống động nhất.