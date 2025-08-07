Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM

An Vy
An Vy
07/08/2025 13:08 GMT+7

Tại tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.Sài Gòn (TP.HCM), nhiều người thích thú khi bắt gặp các bạn trẻ mặc đồ cờ đỏ sao vàng đến đây xem 'diễu binh, diễu hành' và chụp ảnh.

Mới đây, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh xuất hiện bức bích họa khổng lồ tái hiện sinh động không khí hào hùng của các khối diễu binh, diễu hành trong ngày 30.4 tại TP.HCM. Khi những bức ảnh đầu tiên được lan truyền trên mạng, người dân đã đến đây tham quan, chụp ảnh. 

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 1.

Bức tường 'diễu binh, diễu hành' khổng lồ xuất hiện tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.Sài Gòn (TP.HCM), dưới bóng cây xanh mát

ẢNH: AN VY

Lê Thị Quỳnh Trâm (19 tuổi), ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM (trước là P.26, Q.Bình Thạnh) cho biết cô đã từng được xem diễu binh trực tiếp nên cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy bức tường. "Khi đến đây, mình mặc áo in dòng chữ "Tự hào là người Việt", mang theo điện thoại, chân máy, cờ... để chụp hình lưu niệm. Không gian ở đây rộng rãi, thoáng mát, rất phù hợp để chụp ảnh", Trâm chia sẻ.

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 2.

Quỳnh Trâm diện đồ đẹp check-in cùng bức tường khổng lồ dài khoảng 300 m, cao 6 m với gần diện tích 2.000 m²

ẢNH: AN VY

"Đến tận nơi tham quan, mình rất ấn tượng khi thấy tranh triển khai theo trình tự của các đoàn diễu binh. Có nhiều hình ảnh thú vị như máy bay cất cánh từ sân bay Biên Hòa, màn pháo hoa tại bến Bạch Đằng, các khối diễu binh của quân đội, công an, nữ biệt động... rồi đến hàng nghìn người dân hòa mình vào không khí trang nghiêm của ngày lễ lớn. Dòng chữ "hòa bình đẹp lắm" là thông điệp xuyên suốt. Mình cảm tưởng như đang xem một lễ diễu hành, diễu binh thực thụ vậy", Trâm nói.

Vì bức tường quá dài, Trâm và các bạn trẻ khác phải tốn kha khá thời gian mới có thể chụp hết toàn bộ hình ảnh trên đó. Thế nhưng, bạn nào cũng rất vui khi chiêm ngưỡng bức tường đẹp mắt này.

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 3.

Trâm cho rằng cô đang xem một lễ diễu hành, diễu binh thực thụ khi chiêm ngưỡng bức tường

ẢNH: AN VY

Nguyễn Ngọc Phương Linh, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến (TP.HCM), chia sẻ rằng cô biết đến địa điểm này qua mạng xã hội và quyết định đến tận nơi chụp ảnh. "Mình mang theo áo cờ đỏ sao vàng, nón lá để "tác nghiệp". Nhìn trên mạng đã đẹp, mà ngoài đời còn đẹp hơn. Mình thấy nhiều người vừa chạy bộ, vừa dừng lại ngắm nghía bức tường. Mình thấy rất ý nghĩa", Linh nói.

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 4.

Phương Linh diện áo cờ đỏ sao vàng chụp cùng bức tường khổng lồ

ẢNH: AN VY

Tương tự, Ngô Thị Kim Thư (21 tuổi), làm việc tại P.Cầu Kiệu, TP.HCM (trước là P.7, Q.Phú Nhuận) chia sẻ, bức tranh khiến cô nhớ về những buổi diễu binh ngày 30.4 cách đây vài tháng. "Mình còn tra trước lịch các hoạt động dịp 2.9 sắp tới để lên kế hoạch vui chơi. Tụi mình tranh thủ chụp thật nhiều ảnh để đăng lên Facebook vào dịp lễ", Thư hào hứng nói.

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 5.

Khi đến đây, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh bạn trẻ chạy bộ hay đi dạo ngang qua

ẢNH: AN VY

Lý Châu Luật (28 tuổi), ngụ P.Tân Hòa, TP.HCM (trước là P.9, Q.Tân Bình) mang theo máy ảnh, máy quay, đèn và các thiết bị chuyên dụng để ghi lại toàn bộ bức tranh. "Tường quá đẹp nên mình phải tranh thủ lưu lại những khung hình đẹp nhất trước khi nơi này nổi tiếng và trở nên đông đúc hơn", Luật chia sẻ.

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 6.

Luật và nhóm bạn cho rằng bức tường này sẽ sớm trở thành điểm check-in nổi tiếng, thu hút đông người trong vài ngày tới nên tranh thủ chụp ảnh trước

ẢNH: AN VY

Nguyễn Quang Vinh (28 tuổi), một trong các họa sĩ thực hiện bức tranh, chia sẻ công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới. "Chúng mình vừa vẽ, vừa xem lại tư liệu về lễ diễu binh, diễu hành để lấy cảm hứng. Rất vui vì bức tranh được nhiều bạn trẻ quan tâm dù chưa hoàn chỉnh", Vinh nói.

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 7.
Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 8.
Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 9.

Những hình ảnh sống động được các họa sĩ vẽ trên bức tường khổng lồ

ẢNH: AN VY

Vinh cho biết công trình nằm trong dự án "Việt Nam tươi đẹp", chào mừng các cột mốc quan trọng của đất nước. Dự án do nhóm họa sĩ của anh Lê Tuấn Minh Viên phụ trách, khởi công từ giữa tháng 6 và dự kiến hoàn thành trong tuần tới.

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 10.

Theo Vinh (áo nâu), mỗi ngày, các họa sĩ chia thành nhiều ca làm việc từ sáng đến chiều, mỗi ca khoảng 6-10 người để đảm bảo tiến độ

ẢNH: AN VY

"Chúng mình làm việc từ 8 giờ sáng đến 18 giờ chiều để hoàn thành trước ngày 10.8. Tổng diện tích tranh gần 2.000 m², phủ kín đoạn tường, tạo nên không gian thưởng lãm ngoài trời giữa lòng thành phố", Vinh nói.

Xem 'diễu binh, diễu hành' ngay tại TP.HCM- Ảnh 11.

Giữa dòng xe cộ tấp nập, bức tường khổng lồ với những hình ảnh đẹp mắt trở thành điểm nhấn ấn tượng trên tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh

ẢNH: AN VY

Theo Vinh, thách thức lớn nhất nằm ở việc truyền tải thần thái người lính qua từng ánh nhìn, cử chỉ sao cho toát lên khí chất hào hùng. Chính vì thế, các họa sĩ phải làm việc hết công suất, chăm chút từng chi tiết để mang đến hình ảnh chân thực và sống động nhất.

Tin liên quan

Thêm 4 ngày nghỉ liên tiếp, nhiều người hào hứng lại đi xem diễu binh, diễu hành

Thêm 4 ngày nghỉ liên tiếp, nhiều người hào hứng lại đi xem diễu binh, diễu hành

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) đã ban hành văn bản thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ Quốc khánh... đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhiều người đặt phòng khách sạn trước gần 4 tháng để xem diễu binh tại Hà Nội

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh bích họa Diễu hành Bạn trẻ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận