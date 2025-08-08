Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội ra mắt nền tảng số tích hợp nhiều tiện ích phục vụ A80

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
08/08/2025 12:17 GMT+7

Ngày 8.8, TP.Hà Nội chính thức ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam" chào mừng 2 sự kiện trọng đại của đất nước là kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo Sở VH-TT Hà Nội, nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam" bao gồm: website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động cùng tên, đóng vai trò là kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm lớn diễn ra trên toàn địa bàn thành phố.

Hà Nội ra mắt nền tảng số tích hợp nhiều tiện ích phục vụ A80- Ảnh 1.

Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về các nội dung chính của website

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Nguyễn Mai Hương cho biết, website được tích hợp mạng xã hội, thư viện ảnh, video, bản đồ số sự kiện, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, kết nối cộng đồng và khẳng định bản sắc Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Không chỉ dừng lại ở vai trò truyền tải thông tin, nền tảng A80 còn được trang bị những tiện ích thông minh như: Chatbot AI tư vấn sự kiện, chỉ dẫn đường đi, lịch nhắc nhở; bản đồ tương tác với các điểm sự kiện, điểm tiếp nước, trạm y tế…

Cùng đó là hệ thống cảnh báo giao thông giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc. Tất cả được xây dựng với triết lý "lấy trải nghiệm người dân làm trung tâm", phản ánh tư duy công nghệ hiện đại gắn với trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

Hà Nội ra mắt nền tảng số tích hợp nhiều tiện ích phục vụ A80- Ảnh 2.

Giao diện website

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bà Hương nhấn mạnh, nền tảng A80 còn là không gian để cộng đồng thể hiện tình yêu Tổ quốc thông qua các chuyên mục như "80 đẹp lắm" - nơi lưu giữ và chia sẻ hình ảnh đẹp từ người dân; công cụ tạo thiệp, avatar quốc kỳ… khơi dậy tinh thần dân tộc và tạo nên bản giao hưởng tự hào trên không gian mạng.

Người dân, tổ chức, địa phương có thể chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng và chia sẻ trực tiếp trên nền tảng, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong xã hội.

"A80 - Tự hào Việt Nam" là cổng thông tin số cập nhật đầy đủ, chính xác các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm, bao gồm: lịch trình diễu binh, diễu hành, chương trình nghệ thuật, triển lãm, cùng với thông tin điều tiết giao thông, an ninh, y tế và các hình ảnh, video đáng nhớ.

Đây là công cụ hỗ trợ đắc lực để người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế chủ động theo dõi và hòa mình vào không khí lễ hội lớn của dân tộc.

Với thiết kế mang sắc đỏ, vàng rực rỡ, cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đội ngũ diễu binh trên trang chủ, giao diện website tạo nên không khí trang trọng, hiện đại và gần gũi. Cấu trúc nội dung trực quan, phân mục rõ ràng theo từng sự kiện, giúp người dùng dễ dàng tra cứu, tương tác và chia sẻ.

