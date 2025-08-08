Hà Nội ra mắt nền tảng số tích hợp nhiều tiện ích phục vụ A80

Theo Sở VH-TT Hà Nội, nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam" bao gồm: website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động cùng tên, đóng vai trò là kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm lớn diễn ra trên toàn địa bàn thành phố.

Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin về các nội dung chính của website ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội Nguyễn Mai Hương cho biết, website được tích hợp mạng xã hội, thư viện ảnh, video, bản đồ số sự kiện, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, kết nối cộng đồng và khẳng định bản sắc Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Không chỉ dừng lại ở vai trò truyền tải thông tin, nền tảng A80 còn được trang bị những tiện ích thông minh như: Chatbot AI tư vấn sự kiện, chỉ dẫn đường đi, lịch nhắc nhở; bản đồ tương tác với các điểm sự kiện, điểm tiếp nước, trạm y tế…

Cùng đó là hệ thống cảnh báo giao thông giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc. Tất cả được xây dựng với triết lý "lấy trải nghiệm người dân làm trung tâm", phản ánh tư duy công nghệ hiện đại gắn với trách nhiệm phục vụ cộng đồng.

Giao diện website ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Bà Hương nhấn mạnh, nền tảng A80 còn là không gian để cộng đồng thể hiện tình yêu Tổ quốc thông qua các chuyên mục như "80 đẹp lắm" - nơi lưu giữ và chia sẻ hình ảnh đẹp từ người dân; công cụ tạo thiệp, avatar quốc kỳ… khơi dậy tinh thần dân tộc và tạo nên bản giao hưởng tự hào trên không gian mạng.

Người dân, tổ chức, địa phương có thể chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng và chia sẻ trực tiếp trên nền tảng, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa rộng khắp trong xã hội.