Bộ Quốc phòng thông tin việc mời 4 nước tham dự diễu binh, diễu hành A80

Thông tin về lễ diễu binh, diễu hành A80 được thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, cho biết tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 7.8.

Thiếu tướng Thanh cho biết, công tác chuẩn bị, huấn luyện cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 đã được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan chuẩn bị kỹ càng, công phu từ quý 2/2024 đến nay.

Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng ẢNH: VGP

6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành

Theo đó, sẽ có 6 lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình, gồm: lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh diễu hành; lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối của công an và lực lượng xếp hình xếp chữ do Bộ VH-TT-DL chủ trì.

Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm khối nghi trượng và 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, với 26 khối do quân đội đảm nhiệm và 17 khối của công an.

Ngoài ra, còn có lực lượng xe pháo của quân đội và công an tham gia. Có lực lượng diễu binh trên biển, 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối văn hóa thể thao.

Việt Nam dự kiến mời 4 nước tham dự là Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia. Đến nay, Lào và Campuchia đã nhận lời tham gia; với Trung Quốc và Nga, các cơ quan chức năng đang tiếp tục phối hợp để xác định lực lượng của bạn tham gia.

Sẽ diễu hành lực lượng vũ trang trên biển tại Cam Ranh

Thiếu tướng Tống Văn Thành cho biết, chương trình diễu binh, diễu hành gồm rước đuốc truyền thống; bắn pháo lễ; không quân chào mừng; diễu binh diễu hành các khối; diễu binh của khối xe pháo quân sự quân đội công an.

Diễu hành của lực lượng vũ trang trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa) sẽ diễn ra đồng thời và được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình. Sau đó đến khối quần chúng và khối văn hóa thể thao.

Đội hình xe pháo quân sự tham gia hợp luyện A80 ẢNH: Tuấn Minh

Lực lượng diễu binh, diễu hành sau khi đi hết lễ đài tại Hùng Vương sẽ được phân đi các tuyến phố khác nhau để tăng cường tình cảm gắn kết với nhân dân. Ngoài ra, sẽ có 2 điểm giao lưu văn nghệ tại sân vận động Quần Ngựa và Quảng trường Cách mạng Tháng 8 tại Nhà hát lớn.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã huấn luyện các lực lượng từ đầu tháng 5, tổ chức hợp luyện 4 buổi và 2 buổi tổng hợp luyện. Qua hợp luyện và tổng hợp luyện đều rất tốt, tinh thần và sức khỏe các khối đã sẵn sàng.

Tới đây, 20 giờ các ngày 21 và 24.8 sẽ diễn ra tổng hợp luyện. Sơ duyệt cấp nhà nước từ 20 giờ ngày 27.8, tổng duyệt cấp nhà nước từ 6 giờ 30 ngày 30.8 và lễ chính thức là 6 giờ 30 ngày 2.9 tại Quảng trường Ba Đình.

Chia sẻ về thông điệp, thiếu tướng Thanh cho hay lễ diễu binh, diễu hành sẽ gửi gắm tới các tầng lớp nhân dân và cộng đồng quốc tế là khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám, sự phát triển lớn mạnh không ngừng của quân đội và công an nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Cạnh đó, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước, khơi gợi ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng đất nước. Biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân...

Tại họp báo, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết cấp độ bảo vệ cho sự kiện diễu binh diễu hành năm nay ở mức cao nhất. Bộ Công an đã lập tiểu ban an ninh trật tự do một thứ trưởng làm trưởng ban.

Công an các tỉnh cũng được phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn dịp này trên khắp cả nước với 2 yêu cầu: đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra sơ xuất dù nhỏ nhất, đảm bảo thuận lợi, thân thiện nhưng chặt chẽ.

"Thuận lợi, thân thiện vì ngày lễ đón khách quốc tế, nhân dân tham gia rất đông. Thân thiện cũng là hình ảnh của chúng ta. Lực lượng công an toàn quốc đã sẵn sàng đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và quốc khánh 2.9", thiếu tướng Toản nói.