Đoàn Thanh niên đã tham gia vào những việc lớn của đất nước

Chiều 15.8, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc nhằm đánh giá kết quả triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời bàn giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Đoàn Thanh niên sẽ hỗ trợ việc đổi thẻ cho hơn 5 triệu đảng viên

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh tinh thần các cuộc họp giao ban cần ngắn gọn, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, mô hình hay từ cơ sở để chia sẻ, nhân rộng. Anh Huy ghi nhận và biểu dương các tỉnh, thành đoàn đã triển khai tốt nhiều mô hình trong thời gian qua, góp phần nâng cao uy tín và sự tin tưởng của cấp ủy, chính quyền đối với Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy chủ trì và phát biểu tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Huy cho biết, theo Kết luận 51 của Thường trực Ban Bí thư, từ nay đến 2.9, toàn Đảng sẽ tiến hành đổi thẻ cho hơn 5 triệu đảng viên và Đoàn Thanh niên được giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ thực hiện. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự tin tưởng ngày càng cao của Đảng và Nhà nước dành cho Đoàn, đặc biệt sau những hoạt động hiệu quả trong việc hỗ trợ chính quyền 2 cấp thời gian qua.

Anh Huy cũng nêu gương tỉnh đoàn Phú Thọ và Lào Cai khi vừa thực hiện các nhiệm vụ chung, vừa đảm nhiệm thêm công tác hỗ trợ dự án đường dây 500 kV, cùng chính quyền, ngành điện giải tỏa hành lang an toàn lưới điện, quyết tâm hoàn thành trước ngày 19.8 theo yêu cầu của Thủ tướng. Anh Huy khẳng định, chiến dịch tình nguyện hè năm nay không chỉ dừng ở những phần việc truyền thống mà còn tham gia vào nhiều nhiệm vụ lớn, cấp bách của đất nước.

Thanh niên tỉnh Lào Cai ra quân hỗ trợ dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên ẢNH: CTV

Anh Huy kêu gọi các tỉnh, thành đoàn tiếp tục phát huy những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời chủ động chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để cùng nhau tìm giải pháp thực hiện tốt những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Thanh niên giúp thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ công giữa các vùng miền

Báo cáo tại hội nghị, anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi cho biết, từ ngày 7 - 13.8, trên cả nước đã duy trì 5.013 đội hình với gần 55.000 tình nguyện viên, hỗ trợ hơn 460.000 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính tại 3.321 xã, phường, thị trấn và 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Các đội hình đảm nhận nhiều nhiệm vụ như phân luồng, hướng dẫn thao tác trên thiết bị công cộng, cài đặt và sử dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử, hỗ trợ nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia và địa phương.

Anh Nguyễn Đức Nguyên báo cáo tại hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Nhiều mô hình sáng tạo được ghi nhận, như tại Sơn La, tình nguyện viên là thanh niên dân tộc thiểu số hỗ trợ song ngữ và dùng xe máy cá nhân đưa đón người dân; Đồng Tháp triển khai mô hình "Địa chỉ thanh niên tin cậy" giúp người cao tuổi vùng biên làm thủ tục hưu trí; Quảng Ngãi hỗ trợ cập nhật cơ sở dữ liệu đảng viên; Đà Nẵng có chương trình "Thứ năm ý nghĩa" đến tận tổ dân phố giúp người già neo đơn làm thủ tục.

Bên cạnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện cũng hiện diện tại 248 xã, phường, đặc khu gắn với biên giới, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ công giữa các vùng miền. Nhiều nơi triển khai hỗ trợ tận nhà, mô hình "Bình dân học vụ số" hay tập huấn kỹ năng AI cho cán bộ, đoàn viên.

Thanh niên hỗ trợ người dân cập nhật chính quyền số trên điện thoại thông minh ẢNH: CTV

Tại hội nghị các tỉnh, thành đoàn đã báo cáo về kết quả và các mô hình, giải pháp triển khai trong thời gian qua. Hội nghị thống nhất, thời gian tới các đơn vị cần thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW về đổi thẻ đảng viên, các tỉnh, thành đoàn triển khai đội hình hỗ trợ các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên rà soát, cập nhật dữ liệu đảng viên, nhất là ở các chi bộ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, những nơi khó khăn về hạ tầng công nghệ thông tin.