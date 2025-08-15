Đội Thanh niên xung phong 'đặc biệt' có 111 liệt sĩ

Ngày 15.8, tại Hà Nội, Đội Thanh niên xung phong K53 - đơn vị duy nhất của T.Ư Đoàn được cử vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ, tổ chức gặp mặt 60 năm ngày truyền thống; 15 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Vũ Trọng Kim, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam.



Anh Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên trái) tặng hoa chúc mừng Đội K3 ẢNH: XUÂN TÙNG

Thanh niên xung phong là "anh hùng trong những người anh hùng"

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Trọng Kim gửi lời chúc sức khỏe tới các cựu thanh niên xung phong, những người phần lớn đã ở tuổi 80 - 90. Ông Kim bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đồng đội đã hy sinh và các thương binh nay vẫn mang trong mình vết thương chiến tranh, chất độc da cam.

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam xúc động chia sẻ, chặng đường của lực lượng thanh niên xung phong K53 là hành trình gian nan, đầy hy sinh và quả cảm, vượt qua bom cày, đạn xới, khói lửa suốt ngày đêm. Đó là những người "anh hùng trong những người anh hùng".

Ông Vũ Trọng Kim phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Ông cũng nhắc đến những kỷ niệm sâu sắc về tình đồng đội, sự gắn bó keo sơn giữa các chiến sĩ. Ông kể về những lần gặp gỡ, những câu chuyện về những người đồng đội đã hy sinh, như 111 liệt sĩ và 167 thương binh của đơn vị, để thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước.

Theo ông Kim, động lực để thế hệ thanh niên năm xưa bền bỉ chiến đấu chính là lý tưởng của người thanh niên lao động, ngọn cờ Đoàn dẫn dắt, tinh thần cống hiến và sẵn sàng hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam.

Nhắc lại những gian khó trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam không giấu được xúc động khi tưởng nhớ sự hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, khẳng định bốn chữ "Thanh niên xung phong" luôn thiêng liêng, kiêu hãnh và đầy tự hào.

Đội K3 được thưởng hàng ngàn Huân chương chiến công

Ôn lại chặng đường chiến đấu và cống hiến, ông Đỗ Quốc Phong, Trưởng ban liên lạc Đội Thanh niên xung phong K53 chia sẻ, cách đây 60 năm, T.Ư Đoàn đã quyết định thành lập Đội Thanh niên xung phong đặc biệt lấy tên là Đội Thanh niên xung phong K53 (Đội K53) với 347 chiến sĩ tuổi "mười tám đôi mươi" từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Trị và TP.Huế.

Sau một tháng tập trung huấn luyện tại Hà Nội, ngày 16.8.1965, đội Thanh niên xung phong K53 lên đường vào Nam với nhiệm vụ ban đầu làm công tác thanh vận ở vùng giải phóng Trị Thiên.

Cuối năm 1965, đơn vị quay ra Vĩnh Linh xuôi về Nam và mở một con đường mới gọi là đường dây thống nhất song song với đường dây 559.

Ông Đỗ Quốc Phong, Trưởng ban liên lạc Đội Thanh niên xung phong K53 chia sẻ tại buổi lễ ẢNH: XUÂN TÙNG

Tuyến đường mới được mở, K53 đã thành lập đội trinh sát bảo vệ hành lang vận tải với tên gọi "Đạo lộ". Kết quả sự phối hợp giữa Đội K53 và cán bộ, du kích địa phương là một con đò lớn được ra đời. Con đò có thể chở cả 1 trung đội qua sông (bến đò này tồn tại đến ngày ký kết Hiệp định Paris năm 1973).

Cuối năm 1967, với thành tích xuất sắc, Đội K53 được cử 2 đại biểu dự Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua cấp quân khu được suy tôn là lá cờ đầu ngành vận tải quân khu.

Ông Vũ Trọng Kim trao tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong cho các cựu Thanh niên xung phong ẢNH: XUÂN TÙNG

Ông Phong cho biết, K53 là đội Thanh niên xung phong đặc biệt và chiến công cũng hết sức đặc biệt: 111 đội viên của Đội K53 đã hy sinh, 167 đội viên khác bị thương, những người còn lại bị sức ép của bom đạn, nhiễm chất độc da cam.

Bước chân các đội viên Thanh niên xung phong K53 đã đi khắp chiến trường, không chỉ vận tải, giao liên mà còn trực tiếp chiến đấu bảo vệ đường dây, lập nhiều chiến công đánh Mỹ, Ngụy.

Với những thành tích đã đạt được, Đội K53 đã được tặng Cờ thi đua xuất sắc 1967 - 1972; được thưởng hàng ngàn Huân chương chiến công và huân chương các loại, gấp 4 lần quân số K53.

Tháng 2.2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định phong tặng Đội K53 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.