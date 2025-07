Anh Nguyễn Minh Triết: Thế hệ trẻ luôn tự hào, biết ơn thanh niên xung phong

Ngày 15.7, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15.7.1950 - 15.7.2025).

Tham dự chương trình, có ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; ông Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Anh Bùi Quang Huy trao Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang cho các cựu thanh niên xung phong ẢNH: CHÂU LINH

Thanh niên xung phong mãi là tấm gương để tuổi trẻ noi theo

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Minh Triết ôn lại lịch sử hào hùng của lực lượng thanh niên xung phong và cho biết, từ năm 1986 đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức, thành lập và chỉ đạo lực lượng thanh niên xung phong tại các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo, vượt khó, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế gắn với an ninh quốc phòng, tạo mô hình điểm để người dân và thanh niên tại các địa phương được tham gia, học tập kinh nghiệm và làm theo.

"Lực lượng thanh niên xung phong đã tiếp tục trở thành lực lượng xung kích của Đoàn Thanh niên tham gia thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần giải quyết việc làm, giáo dục thanh niên, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Những công trình thanh niên cộng sản khai hoang lập nghiệp, xây dựng đảo thanh niên, lập làng thanh niên tại các vùng biên giới, xây dựng cầu nông thôn, chương trình phát triển thủy sản, chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng, hoạt động Biển Đông - hải đảo… là những mẫu hình hoạt động tiêu biểu của lực lượng thanh niên xung phong thời đại mới", anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ kỷ niệm ẢNH: CHÂU LINH

Theo anh Nguyễn Minh Triết, lịch sử xây dựng, cống hiến và trưởng thành của lực lượng thanh niên xung phong được ghi nhận như những trang vàng chói lọi trong lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

"Sự cống hiến, hy sinh trong chiến đấu giành độc lập dân tộc, lao động xây dựng và bảo vệ đất nước của các anh chị thanh niên xung phong trong 75 năm qua mãi là tấm gương để các thế hệ thanh niên noi theo. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước luôn tự hào và biết ơn vì những đóng góp và sự hy sinh cao cả, cống hiến to lớn, thành tích vẻ vang của các thế hệ thanh niên xung phong Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ.

Trân quý hơn nữa những giá trị truyền thống tốt đẹp

Anh Nguyễn Minh Triết cũng cho biết, nhiều năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong và các cơ quan liên quan tham mưu với Đảng và Nhà nước về chế độ, chính sách đối với lực lượng thanh niên xung phong.

Ông Vũ Trọng Kim chúc mừng các cựu thanh niên xung phong được trao Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang ẢNH: CHÂU LINH