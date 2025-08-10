Hưởng ứng Chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Việt Nam 2025

Tham dự diễn đàn có anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, và đoàn công tác T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người VN tại Nhật Bản; bà Nguyễn Hải Yến, Lãnh sự phụ trách văn hóa, ngoại giao, cùng hơn 100 sinh viên, thanh niên, kiều bào VN đang học tập, làm việc tại khu vực Kansai.

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thương, Chủ tịch Tổng hội Người VN vùng Kansai, bày tỏ mong muốn diễn đàn sẽ là một không gian kết nối, một nhịp cầu lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển và trách nhiệm với tương lai đất nước của thế hệ trẻ VN đang sống xa Tổ quốc.

Lễ chào cờ trước trụ sở Tổng lãnh sự quán VN tại Osaka - hoạt động trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi lần đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài ẢNH: HOÀI MINH

Ban tổ chức diễn đàn trao tặng biểu trưng 500 lá cờ Tổ quốc cho T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ẢNH: HOÀI MINH

"Diễn đàn không chỉ là nơi giao lưu, chia sẻ, mà còn là nơi chúng ta cùng suy nghĩ, cùng đề xuất, cùng khởi tạo những sáng kiến và hành động cụ thể - để từ đó, mỗi thanh niên VN tại Nhật Bản đều trở thành một "sứ giả" của lòng tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên toàn cầu hóa", bà Lê Thương nhấn mạnh.

Thay mặt T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN, anh Nguyễn Kim Quy ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác cộng đồng của VYSA thời gian vừa qua. Anh Quy kêu gọi các bạn trẻ VN sống và làm việc đúng pháp luật nước sở tại, sống nhân văn, nghĩa tình để xây dựng hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân Nhật Bản cũng như bạn bè quốc tế.

Dịp này, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN trao tặng bằng khen cho 3 Chi hội Thanh niên sinh viên VN tại Gifu, Fukuoka và Kyoto cùng 7 cá nhân có thành tích công tác Hội. Hội Liên hiệp thanh niên VN cũng tặng 3 tủ sách cho: Chi hội Thanh niên sinh viên VN tại Gifu, Nagasaki và Trường Việt ngữ Cây Tre. Ban tổ chức diễn đàn đã trao tặng T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN 500 lá cờ Tổ quốc để hưởng ứng lời kêu gọi của chiến dịch Tôi yêu Tổ quốc tôi - Tự hào Việt Nam trong Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2025.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu trong và ngoài nước đã tham gia 2 phiên thảo luận với chủ đề "Giữ gìn tiếng Việt - lan tỏa văn hóa trong thế hệ trẻ" và "Khát vọng hội nhập - thanh niên VN trong kỷ nguyên toàn cầu hóa".

Tham gia lễ chào cờ Tổ quốc sẽ giúp tăng thêm niềm tự hào dân tộc của những người Việt ở Nhật Bản ẢNH: HOÀI MINH

Giáo sư Shimizu Masaaki, Trưởng bộ môn tiếng Việt, Đại học Osaka, xúc động: "Năm 1985 tôi bắt đầu học tiếng Việt, 10 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Năm 1990, tôi sang VN học tiếng Việt. Cuộc sống ở VN khi đó còn rất khó khăn, không thể như bây giờ. 10 tháng ở VN, tôi đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người bạn VN. Từ đó tôi luôn cố gắng trả lại ân nghĩa đó bằng cách đóng góp vào việc phát triển tiếng Việt trên đất Nhật Bản". Giáo sư Shimizu hiện là thành viên tích cực của dự án Trường Việt ngữ Cây Tre tại Osaka và vừa tham gia biên dịch cuốn Lược sử Việt bằng tranh song ngữ Việt - Nhật.

Diễn đàn thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần 1 với chủ đề "Khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới". ẢNH : HOÀI MINH

Các đại biểu tham gia Diễn đàn thanh niên VN tại Nhật Bản ẢNH: HOÀI MINH

Bà Lê Thương cho biết vùng Kansai hiện có khoảng 100.000 người VN sinh sống trên tổng số khoảng 630.000 người VN tại Nhật Bản. Tổng hội người VN vùng Kansai đã tổ chức nhiều hoạt động dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ em sinh ra tại Nhật Bản như duy trì các lớp học miễn phí tại Trường Việt ngữ Cây Tre, biên soạn 2 tập sách Em yêu tiếng Việt, tổ chức đọc sách tiếng Việt hằng tuần... Đặc biệt là Trung tâm VN học - Đại học Osaka phối hợp với Hiệp hội xúc tiến hợp tác kinh tế Việt - Nhật đã tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt từ năm 2022, đến nay được 8 kỳ. Từ kinh nghiệm thực tế này, bà Lê Thương kiến nghị Bộ GD-ĐT cần nghiên cứu chuẩn hóa kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt toàn cầu để quảng bá ngôn ngữ dân tộc, hình ảnh quốc gia ở phạm vi quốc tế.

Ông Nguyễn Hồng Sơn đánh giá cộng đồng người VN tại Nhật Bản nói chung, trong đó có đông đảo thanh niên, sinh viên đang đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển của nước sở tại, không chỉ còn ở cấp độ lao động giản đơn mà đã có đóng góp vào khoa học, công nghệ, kinh tế tri thức. Chủ tịch Liên hiệp hội người VN tại Nhật Bản mong muốn báo chí trong nước thông tin nhiều hơn nữa về thành công của kiều bào, biểu dương những tấm gương điển hình về hoạt động phong trào trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài lớn thứ hai trên thế giới.