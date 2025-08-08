Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi lần đầu tiên đến với kiều bào

Ngày 7.8, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi dẫn đầu, đã tới chào xã giao Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà nhân chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ẢNH: BTC

Ông Ngô Trịnh Hà vui mừng thông báo với đoàn công tác những bước tiến vượt bậc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản kể từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2024.

Tính đến nay, Nhật Bản đã dành cho Việt Nam 30 tỉ USD viện trợ phát triển chính thức; đầu tư trực tiếp 80 tỉ USD vào Việt Nam; tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2024 đạt trên 45 tỉ USD.

Anh Nguyễn Kim Quy trao tặng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà biểu tượng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ẢNH: BTC

Niềm tin chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng tăng cường, thể hiện qua con số 630.000 người Việt Nam học tập và làm việc tại Nhật Bản, bằng một nửa tổng số người nước ngoài thường trú, mức tăng 12 - 13 lần trong vòng 11 năm qua.

Để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản phát triển bền vững, ông Ngô Trịnh Hà đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quan tâm thúc đẩy gắn kết thanh niên ở xa Tổ quốc, có những hoạt động hỗ trợ năng lực hội nhập vào xã hội sở tại của sinh viên, người lao động Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẵn sàng tham gia triển khai những sáng kiến kết nối cộng đồng, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ… mà T.Ư Đoàn khởi xướng và thực hiện.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka ẢNH: BTC

Anh Nguyễn Kim Quy chia sẻ với ông Ngô Trịnh Hà đây là lần đầu tiên Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ở ngoài nước và thành phố Osaka là địa điểm được chọn.

Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng mời ông Ngô Trịnh Hà tham dự Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi và Diễn đàn thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất - 2 hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần của 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tới kiều bào, thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Nhật Bản.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka quan tâm nắm bắt tình hình và góp phần định hướng cho hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), thông qua công tác lãnh sự hỗ trợ công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong và ngoài nước.

Cùng dự cuộc gặp, chị Lê Thương, Phó chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Tổng hội người Việt vùng Kansai, đã báo cáo một số kết quả nổi bật đạt được như việc dạy tiếng Việt cho con em người Việt, các hoạt động hướng về cội nguồn như lễ giỗ tổ Hùng vương được hội duy trì trong những năm qua.

Đại diện Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản cũng đề đạt nguyện vọng Nhà nước sẽ có phương hướng, kế hoạch đào tạo kỹ năng tập hợp, lãnh đạo cộng đồng người Việt ở nước ngoài cho các hạt nhân tiêu biểu.