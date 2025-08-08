Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi lần đầu tiên đến với kiều bào

Việt Hưng
Việt Hưng
(từ Osaka, Nhật Bản)
08/08/2025 08:36 GMT+7

Lần đầu tiên Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ở ngoài nước và thành phố Osaka (Nhật Bản) là địa điểm được chọn để tổ chức sự kiện quan trọng này.

Ngày 7.8, đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi dẫn đầu, đã tới chào xã giao Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà nhân chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản.

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi lần đầu tiên đến với kiều bào - Ảnh 1.

Đoàn công tác T.Ư Đoàn làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

ẢNH: BTC

Ông Ngô Trịnh Hà vui mừng thông báo với đoàn công tác những bước tiến vượt bậc trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản kể từ khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện năm 2024. 

Tính đến nay, Nhật Bản đã dành cho Việt Nam 30 tỉ USD viện trợ phát triển chính thức; đầu tư trực tiếp 80 tỉ USD vào Việt Nam; tổng kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước năm 2024 đạt trên 45 tỉ USD. 

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi lần đầu tiên đến với kiều bào - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Kim Quy trao tặng Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Ngô Trịnh Hà biểu tượng của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

ẢNH: BTC

Niềm tin chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản đang ở mức cao nhất từ trước tới nay. Đặc biệt, giao lưu nhân dân giữa hai nước không ngừng tăng cường, thể hiện qua con số 630.000 người Việt Nam học tập và làm việc tại Nhật Bản, bằng một nửa tổng số người nước ngoài thường trú, mức tăng 12 - 13 lần trong vòng 11 năm qua.

Để cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản phát triển bền vững, ông Ngô Trịnh Hà đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quan tâm thúc đẩy gắn kết thanh niên ở xa Tổ quốc, có những hoạt động hỗ trợ năng lực hội nhập vào xã hội sở tại của sinh viên, người lao động Việt Nam ở nước ngoài. 

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẵn sàng tham gia triển khai những sáng kiến kết nối cộng đồng, thúc đẩy hợp tác khoa học - công nghệ… mà T.Ư Đoàn khởi xướng và thực hiện.

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi lần đầu tiên đến với kiều bào - Ảnh 3.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka

ẢNH: BTC

Anh Nguyễn Kim Quy chia sẻ với ông Ngô Trịnh Hà đây là lần đầu tiên Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ở ngoài nước và thành phố Osaka là địa điểm được chọn. 

Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trân trọng mời ông Ngô Trịnh Hà tham dự Lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi và Diễn đàn thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất - 2 hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần của 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tới kiều bào, thanh niên, sinh viên Việt Nam ở Nhật Bản.

Anh Nguyễn Kim Quy cũng mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka quan tâm nắm bắt tình hình và góp phần định hướng cho hoạt động của Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), thông qua công tác lãnh sự hỗ trợ công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong và ngoài nước.

Cùng dự cuộc gặp, chị Lê Thương, Phó chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch Tổng hội người Việt vùng Kansai, đã báo cáo một số kết quả nổi bật đạt được như việc dạy tiếng Việt cho con em người Việt, các hoạt động hướng về cội nguồn như lễ giỗ tổ Hùng vương được hội duy trì trong những năm qua. 

Đại diện Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản cũng đề đạt nguyện vọng Nhà nước sẽ có phương hướng, kế hoạch đào tạo kỹ năng tập hợp, lãnh đạo cộng đồng người Việt ở nước ngoài cho các hạt nhân tiêu biểu.

Tin liên quan

Tiếp tục triển khai phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Tiếp tục triển khai phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Với tinh thần tiên phong, sáng tạo, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã góp sức giúp tỉnh xếp tốp đầu cả nước về hoàn thành cấp CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đó là một trong số các kết quả nổi bật được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đánh giá cao.

Khám phá thêm chủ đề

Tôi yêu Tổ quốc tôi Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Người Việt Nam tại Nhật Bản Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận