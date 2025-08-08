Nhật Bản ủng hộ công cuộc đổi mới của Việt Nam

Tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác VN - Nhật Bản

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Nhật Bản.

Đánh giá chương trình hoạt động phong phú và ý nghĩa của đoàn lãnh đạo Liên minh Nghị sĩ trong chuyến thăm VN lần này, trong đó có việc tham dự sự kiện xúc tiến đầu tư tại TP.Cần Thơ, Tổng Bí thư tin tưởng rằng chuyến thăm VN lần này của đoàn Liên minh Nghị sĩ sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực hợp tác nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu với khu vực ĐBSCL.

Bà Obuchi khẳng định sẽ kế thừa truyền thống, tiếp tục là thế hệ tiếp theo của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, cống hiến và đóng góp cho quan hệ VN - Nhật Bản như chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp bà Obuchi Yuko, Hạ nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - VN ẢNH: TTXVN

Bà Obuchi khẳng định Nhật Bản ủng hộ công cuộc đổi mới của VN và mong muốn cùng đồng hành với VN, thực hiện các mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bà Obuchi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa VN và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, không chỉ chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, mà cả quốc phòng, an ninh, giao lưu nhân dân, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới mới; khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ, cùng thúc đẩy đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Nhật Bản bước vào giai đoạn phát triển mới.

Khuyến khích DOANH NGHIỆP Nhật tham gia các dự án chiến lược, trọng điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định VN kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, thúc đẩy quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó nhất quán coi Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng hàng đầu và lâu dài, cùng đồng hành trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư đề nghị Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt ủng hộ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, vận động các doanh nghiệp Nhật Bản tích cực tham gia vào các dự án cơ sở hạ tầng chiến lược, trọng điểm, các dự án năng lượng mới mang tính biểu tượng cho hợp tác Việt - Nhật, thúc đẩy trụ cột hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác địa phương, giao lưu văn hóa…; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng hơn 600.000 người VN tại Nhật Bản.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tiếp Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - VN.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Cùng ngày, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm dự đại hội.

Cùng tham dự đại hội có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Chánh văn phòng T.Ư Đảng Lê Hoài Trung và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan T.Ư. Đại hội có sự tham gia của 201 đại biểu đại diện cho 1.208 đảng viên trong Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng ẢNH: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương các kết quả toàn diện mà Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong nhiệm kỳ, Văn phòng T.Ư Đảng đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 24 hội nghị T.Ư, 214 cuộc họp Bộ Chính trị, 120 cuộc họp Ban Bí thư; phục vụ chu đáo các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương; các chuyến thăm, làm việc trong và ngoài nước của lãnh đạo Đảng... Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng T.Ư Đảng. Tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác lớn của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì để theo dõi thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng T.Ư nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 người. Tại phiên họp thứ nhất trưa cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng T.Ư Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 người. Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư, Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng, được bầu làm Bí thư Đảng ủy.