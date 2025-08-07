Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân sắp thăm cấp nhà nước Hàn Quốc

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
07/08/2025 11:49 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13.8.

Ngày 7.8, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết, nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước Hàn Quốc từ ngày 10 đến 13.8.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân sắp thăm cấp nhà nước Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân

ẢNH: TTXVN

Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 22.12.1992. Tháng 12.2022 hai nước thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Về chính trị, hai bên duy trì tốt quan hệ trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội. Giao lưu cấp cao tiếp tục được duy trì bằng nhiều hình thức linh hoạt, qua đó không ngừng củng cố lòng tin chính trị.

Hàn Quốc tiếp tục là đối tác đầu tư số 1; thị trường cung cấp khách du lịch số 2; nước cung cấp ODA số 2; đối tác thương mại số 3; thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Năm 2024, kim ngạch song phương đạt 81,5 tỉ USD, tăng 7,3% so với năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 25,6 tỉ USD, tăng 9,1%; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 55,9 tỉ USD, tăng 6,5%; nhập siêu từ Hàn Quốc có giá trị 30,3 tỉ USD.

Các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục được duy trì như Đối thoại kinh tế cấp phó thủ tướng, Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam - Hàn Quốc, Ủy ban hỗn hợp cấp bộ trưởng về hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân, năng lượng và công nghiệp.

Hai bên đang phối hợp triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỉ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Về hợp tác lao động, hai bên đã ký gia hạn Bản ghi nhớ hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) vào tháng 6.2023 với hiệu lực 2 năm kể từ ngày ký.

Cũng trong năm 2024, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lao động ngoài nước lớn thứ 3 của Việt Nam. Khoảng 7.900 lao động EPS được Hàn Quốc tiếp nhận, nâng tổng số lao động Việt Nam tại Hàn Quốc lên khoảng 88.000 người (bao gồm lao động EPS, lao động tay nghề cao và lao động thời vụ).

Về hợp tác du lịch, năm 2024 ghi nhận 4,6 triệu lượt người Hàn Quốc tới Việt Nam và 600.000 người Việt Nam tới Hàn Quốc. Trong quý 1/2025, Hàn Quốc là thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam với 1,26 triệu lượt du khách, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 21% tổng số du khách nước ngoài đến Việt Nam. 

Về giao lưu nhân dân, năm 2024, tổng số người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc khoảng 320.000 người, tăng 50.000 người so với năm 2023.

Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu thăm cấp nhà nước Angola

Chủ tịch nước Lương Cường bắt đầu thăm cấp nhà nước Angola

Vào 16 giờ 15 ngày 6.8 theo giờ địa phương (tối cùng ngày theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã tới sân bay quốc tế Quatro de Fevereiro ở thủ đô Luanda, bắt đầu đầu chuyến thăm cấp nhà nước Angola.

