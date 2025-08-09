The Smith Entertainment tiếp nối tinh thần yêu nước cùng 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình'

Chương trình đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm luyện tập chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Được tổ chức bởi Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phối hợp cùng Công ty TNHH The Smith Entertainment, chương trình là lời tri ân sâu sắc tới những người đang âm thầm cống hiến vì một lễ kỷ niệm trọng đại của dân tộc. Dưới sự chỉ đạo tổ chức chặt chẽ từ Bộ Tư lệnh và sự sáng tạo nghệ thuật từ The Smith Entertainment, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" đã khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước, cùng tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi như Phương Thanh, Tạ Quang Thắng, Nguyễn Duyên Quỳnh, Tuyết Mai… với các ca khúc hào sảng, ngợi ca tinh thần dân tộc, cũng như tôn vinh cuộc sống hiện đại trong hòa bình. Dẫn chương trình là Hoa hậu - MC Ngọc Diễm, cùng sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn Tùng Leo - người đã gắn bó nhiều năm với các chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa cộng đồng.

Chia sẻ về vai trò tổ chức, bà Huỳnh Tiên, Chủ tịch The Smith Entertainment, bày tỏ: "Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình, các chiến sĩ sẽ có những phút giây thư giãn, tiếp thêm năng lượng và cảm hứng trong những ngày tháng luyện tập đầy thử thách. Đây cũng là món quà tinh thần mà chúng tôi trân trọng gửi đến những người đang góp phần làm nên một lễ kỷ niệm long trọng và đáng nhớ".

Không chỉ dừng lại ở phần biểu diễn, The Smith Entertainment còn trao tặng hàng trăm phần quà ý nghĩa cho các cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là những phần quà được Chủ tịch Huỳnh Tiên chuẩn bị riêng dành cho khối nữ chiến sĩ, như một lời cảm ơn chân thành cho những hy sinh thầm lặng trong lực lượng vũ trang.

Không chỉ dừng lại ở nghệ thuật, "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" là minh chứng cho hành trình bền bỉ và liên tục của The Smith Entertainment trong các hoạt động vì cộng đồng. Trước đó, vào tháng 7.2025, Chủ tịch Huỳnh Tiên cùng đội ngũ The Smith cũng đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tiếp tục thực hiện chuỗi hoạt động thiện nguyện "Nụ cười Việt Nam", một chương trình ý nghĩa được tổ chức tại các vùng sâu, vùng xa. Tại đó, The Smith đã trao tặng nhà tình thương, học bổng, nhu yếu phẩm cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những trẻ em mồ côi sau thiên tai và biến cố.

Dù là nghệ thuật, kinh doanh hay cộng đồng, The Smith Entertainment luôn lựa chọn đi cùng một giá trị: vì con người, vì tinh thần Việt Nam. Và chính vì vậy, những chương trình như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" không chỉ đơn thuần là một đêm nghệ thuật, mà còn là sự tiếp nối của lý tưởng đẹp, lý tưởng phụng sự Tổ quốc bằng trái tim biết ơn và hành động cụ thể.