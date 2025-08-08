Nhật Bản gặp gỡ ĐBSCL bàn chuyện hợp tác

Ngày 8.8, UBND TP.Cần Thơ phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) tổ chức hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản - khu vực ĐBSCL".

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành T.Ư và các địa phương vùng ĐBSCL.

Về phía đại diện Nhật Bản có bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt; ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM…



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự hội nghị gặp gỡ Nhật Bản và ĐBSCL diễn ra tại TP.Cần Thơ ẢNH: TRUNG PHẠM

Hội nghị là một trong những sự kiện nhằm triển khai các nội dung đã được lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Nhật Bản thống nhất tại Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ hai nước vào tháng 11.2023. Trong số 300 đại biểu tham dự hội nghị, có khoảng 150 đại biểu đến từ các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp hàng Nhật Bản như: JETRO, JICA, IHI, Taisei, Acecook Việt Nam, Erex, Sojitz, Aeon Việt Nam, Japan Airlines, Marubeni, Idemitsu Việt Nam, Mitsui…

Theo bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, hội nghị là cơ hội để hiểu biết hơn về tiềm năng hợp tác của khu vực ĐBSCL. Cuộc gặp gỡ có ý nghĩa là tiền đề tiến tới hợp tác, phát triển lĩnh vực mà hai bên cùng ưu tiên, quan tâm. Qua đây, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản sẽ nâng lên một tầm cao mới, sâu sắc và bền chặt hơn.

Bà Obuchi Yuko, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, phát biểu tại hội nghị ẢNH: TRUNG PHẠM

Mở ra cơ hội phát triển cho vùng ĐBSCL

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản là hình mẫu thành công trong quan hệ song phương, đã được xây dựng trên nền tảng hơn 50 năm tin cậy chính trị, sự tương đồng văn hóa và gắn kết lịch sử. Hiện có khoảng 2.500 doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam. Cộng đồng người Việt sinh sống ở Nhật Bản và người Nhật Bản sinh sống tại Việt Nam đều rất đông đảo.

Riêng với khu vực ĐBSCL, Nhật Bản có mối quan hệ đặc biệt. Có thể kể đến cầu Cần Thơ - công trình biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước, được xây dựng từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản và đưa vào sử dụng cách đây 15 năm. Mới đây, Đại sứ Nhật Bản tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến việc hỗ trợ xây dựng cầu Cần Thơ 2, cùng nhiều dự án phát triển khác trong vùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kỳ vọng hội nghị sẽ giúp mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng gắn kết hơn nữa ẢNH: TRUNG PHẠM

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ĐBSCL được mệnh danh là vựa lúa của Việt Nam. Vùng đất này đóng góp tới 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và 70% sản lượng trái cây cho cả nước. Nhật Bản từ lâu đã hỗ trợ phát triển nông nghiệp tại đây. Rõ nét là thông qua các chương trình hợp tác với ĐH Cần Thơ, Viện lúa ĐBSCL về việc nghiên cứu giống lúa, khoa học nông nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực.

Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của Nhật Bản và xem quốc gia này là đối tác chiến lược hàng đầu; đặc biệt là về đầu tư, chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững. Vì vậy, kỳ vọng qua hội nghị sẽ có thêm nhiều biên bản ghi nhớ, thỏa thuận đầu tư được ký kết giữa các doanh nghiệp Nhật Bản và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Hội nghị mở ra nhiều cơ hội phát triển song phương giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản và các tỉnh, thành ĐBSCL ẢNH: TRUNG PHẠM

Các lĩnh vực được Chủ tịch Quốc hội khuyến khích hợp tác phát triển là công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, chuyển đổi số, năng lượng sạch, nông nghiệp thông minh. Song song đó là đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, quản trị doanh nghiệp. Lĩnh vực quan trọng khác nữa thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL.

Với các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Chính phủ và Quốc hội Việt Nam luôn đặt con người làm trung tâm, không đánh đổi công bằng xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần. Các cải cách hành chính, sắp xếp lại bộ máy tinh gọn và công cuộc phòng chống tham nhũng đang diễn ra mạnh mẽ. Điều này sẽ nâng chất môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp hợp tác, phát triển lâu dài.