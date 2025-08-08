Ra mắt nền tảng thương mại điện tử hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ

Nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B quốc tế Việt Nam – Mỹ: VietnamUSA.Arobid.com do Công ty CP Công nghệ Arobid và Ocean USA đồng sáng lập ẢNH: THÙY DƯƠNG

Nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B quốc tế Việt Nam - Mỹ: VietnamUSA.Arobid.com do Công ty CP Công nghệ Arobid và Ocean USA đồng sáng lập, phát triển theo mô hình triển lãm trực tuyến kết hợp giao dịch xuyên biên giới, tích hợp công nghệ số, truy xuất dữ liệu và đánh giá ESG (môi trường, xã hội, quản trị) nơi được xem là thị trường lớn, tiềm năng nhưng cũng đầy thách thức về tiêu chuẩn, thuế quan và kênh phân phối.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Chín - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghệ Arobid, đơn vị đồng sáng lập nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B: VietnamUSA.Arobid.com, chia sẻ: "Chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp Việt không thiếu sản phẩm tốt, nhưng lại thiếu hệ sinh thái hỗ trợ chuẩn hóa để bước ra thị trường toàn cầu. VietnamUSA.Arobid.com sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua ba rào cản cốt lõi: số hóa, vốn và ESG - những thứ không thể thiếu nếu muốn xuất khẩu bền vững sang Mỹ".

Theo ông Chín, không đơn thuần là một "nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B", VietnamUSA.Arobid.com hướng đến trở thành "một trạm cho mọi nhu cầu doanh nghiệp cần" - nơi kết nối toàn diện các yếu tố thiết yếu cho xuất khẩu hiện đại: từ số hóa giao thương, đánh giá ESG, cho đến tài chính xanh và logistics xuyên biên giới. Cụ thể, VietnamUSA.Arobid.com tích hợp bộ công cụ đánh giá ESG theo chuẩn quốc tế, cho phép doanh nghiệp tự xây dựng hồ sơ tuân thủ một cách minh bạch và hiệu quả. Đồng thời, nền tảng kết nối trực tiếp với đối tác logistics tại Mỹ và Singapore, giúp kiểm soát hành trình hàng hóa, tối ưu hóa thời gian giao nhận và chi phí vận chuyển.

Các doanh nghiệp ký kết hợp tác chiến lược tại sự kiện ra mắt sàn thương mại điện tử VietnamUSA.Arobid.com ẢNH: THÙY DƯƠNG

Tại tọa đàm chuyên đề với chủ đề: "Mỹ áp thuế - Việt Nam cần tăng tốc" diễn ra trong khuôn khổ sự kiện, nhiều doanh nghiệp đã chia sẻ thẳng thắn về rào cản gia nhập chuỗi cung ứng Mỹ: từ việc không biết bắt đầu hồ sơ ESG từ đâu, thiếu nhân lực vận hành logistics, cho đến chi phí kiểm định sản phẩm quá cao khi tự làm. Những vấn đề này cho thấy nhu cầu rất lớn về một nền tảng có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp từ đầu đến cuối.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Bộ Công thương, cho biết: Mỹ là thị trường có sức mua cực kỳ lớn, tất cả các nước trên thế giới đều nhìn vào Mỹ như một thị trường tiêu thụ quan trọng. Dù thuế 20% hay 40% thì chúng ta cũng phải xuất khẩu vào Mỹ, nhưng bằng cách nào có lợi hơn. Thuế 20% là cao hơn trước đối với mặt hàng nông sản nên phải nghĩ đến việc không xuất khẩu thô nữa mà phải chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là kiểm soát nguồn gốc xuất xứ.

"Với công cụ như Arobid sẽ tạo luồng thương mại, xuất khẩu rõ ràng minh bạch hơn. Khi tham gia nền tảng này sẽ được kiểm chứng, công bố rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Đây là lợi thế khi doanh nghiệp tham gia vào nền tảng thương mại điện tử. Trước đây, DN tham gia vào thị trường Mỹ phải thông qua các nhà mua hàng, còn qua sàn thương mại điện tử B2B thì có thể tiếp cận trực tiếp khách hàng bằng thương hiệu của mình" - ông Phú nói.