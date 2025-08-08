Bất chấp thuế đối ứng, doanh nghiệp thủy sản tự tin nắm lợi thế tại thị trường Mỹ

Bắt đầu từ 0 giờ ngày 7.8 giờ miền đông Mỹ, hàng hóa từ 69 nền kinh tế đối tác thông quan đến Mỹ bị áp thuế đối ứng mới từ 10 - 50%. Hàng hóa xuất đi trước thời hạn trên và dự kiến đến Mỹ trước ngày 5.10 sẽ áp mức thuế cũ. Trong lĩnh vực thủy sản, các doanh nghiệp cho biết, trong tương quan với các nước thì sản phẩm của Việt Nam vẫn có lợi thế.

Sản phẩm tôm Việt Nam vẫn nắm lợi thế lớn ở phân khúc hàng giá trị gia tăng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trao đổi với Báo Thanh Niên ngày 8.8, ông Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN) phân tích: Sản phẩm thủy sản của Việt Nam nói chung và tôm nói riêng chủ yếu nằm ở phân khúc hàng giá trị gia tăng, tiện dụng. Ở phân khúc này, sản phẩm của Việt Nam "không có đối thủ" vì các nước chủ yếu xuất thô (đông lạnh). Do vậy, dù là mức thuế nào thì các nhà nhập khẩu vẫn phải mua hàng của Việt Nam.

"Hiện nay, đơn hàng rất nhiều nhưng bản thân chúng tôi chỉ hạn chế số lượng với một số khách hàng vì nguồn cung tôm nội địa không lớn do dịch bệnh. Giá tôm nguyên liệu biến động mạnh, nếu không tính toán cẩn trọng sẽ dẫn đến rủi ro lớn", ông Lực nhấn mạnh.

Với con tôm, thuế đối ứng không phải là vấn đề nếu xét trong tương quan với các quốc gia khác và phân khúc thị trường. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), các nước trong khu vực như Indonesia hay Thái Lan chịu thuế 19%, thấp hơn 1% so với Việt Nam - chênh lệch là không đáng kể nhưng Thái Lan không có thế mạnh về nguồn cung, nhất là chế biến sâu. Trong khi đó, nguồn cung tôm lớn nhất vào Mỹ là Ấn Độ mới bị tăng thuế thêm 25% lên tổng mức tới 50% điều này sẽ khiến tôm đông lạnh của Ấn Độ trở nên đắt đỏ. Ecuador với mức thuế 15% và là nước có vị trí thuận lợi nhất để gia tăng thị phần ngắn hạn, nhưng họ chỉ có nguồn cung mạnh về tôm cấp đông, không có lợi thế chế biến sâu.

Trước đó, ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Tập đoàn Thủy sản Minh Phú - người được biết đến với biệt danh "vua tôm Việt Nam" cũng khẳng định: Trong tương quan về thuế quan với các nguồn cung khác và phân khúc thị trường, mặt hàng tôm Việt Nam vẫn có lợi thế tại Mỹ. "Từ tháng 4 đến nay, mỗi tuần giá tăng 1 - 2 lần và mỗi lần 1 - 2%. Hiện tại, thị trường này đã hình thành mặt bằng giá mới với mức tăng tương ứng với mức thuế 20%. Rủi ro là nếu giá tăng quá cao thì tiêu thụ có thể sẽ giảm", ông Quang nói.

Còn ông Nguyễn Văn Kịch, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP thủy sản Cafatex (Cần Thơ) cho biết: Ngày 6.7 đã ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng 6 container với đối tác ở Mỹ. Số lượng tuy không lớn nhưng chứng tỏ nhu cầu nhập khẩu vẫn có. Đây là thời gian các nhà nhập khẩu đang tích cực làm việc với các nhà phân phối để thăm dò thị trường. Với mức thuế hiện nay, rất khó khăn nhưng doanh nghiệp cố gắng hoạt động để duy trì thị trường và hoạt động của nhà máy.