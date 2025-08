Vua tôm Việt Nam nói gì về thuế đối ứng Mỹ vừa công bố?

Sáng 1.8 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp áp đặt mức thuế đối ứng từ 10 - 41% đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục đối tác thương mại. Theo sắc lệnh, mức thuế đối ứng áp dụng với Việt Nam là 20%. Mức thuế mới sẽ có hiệu lực từ ngày 7.8.



Ông Lê Văn Quang cho biết, giá tôm tại thị trường Mỹ thời gian qua liên tục tăng nhưng tốc độ tăng vẫn thấp hơn các nguồn cung protein khác như heo, bò, gà... Sản phẩm tôm Việt Nam vẫn có lợi thế tương đối tại Mỹ ẢNH: CHÍ NHÂN

Sáng cùng ngày, trả lời phỏng vấn Thanh Niên, ông Lê Văn Quang - người được biết đến với biệt danh "vua tôm Việt Nam" nói: Thuế tăng, đẩy giá thành sản phẩm tăng theo; ngược lại, người tiêu dùng ăn ít hơn và chọn những sản phẩm giá rẻ để sử dụng vì thu nhập của họ không tăng theo tương ứng. Không riêng sản phẩm tôm, các mặt hàng khác đều tăng.

Ông Quang cho biết, vừa trở về từ Mỹ sau chuyến làm việc với các đối tác tại thị trường quan trọng này. Các doanh nghiệp cho hay, sản phẩm tôm nhập khẩu vào Mỹ đã thiết lập mặt bằng giá mới với mức tăng vào cuối tuần trước lên đến 18% và còn tiếp tục tăng. Tuy nhiên, mức tăng giá tôm chưa là gì so với các sản phẩm khác như heo, bò, gà… Nguyên nhân, giá tôm tăng chậm hơn là do 2 năm qua, trên phạm vi toàn cầu nguồn cung tôm vượt cầu do nhiều nước như Ecuador và Ấn Độ phát triển diện tích và sản lượng tôm nuôi rất mạnh. Do đó, cung vượt cầu và giá giảm. Sau khi Mỹ thông báo áp thuế đối ứng vào đầu tháng 4 vừa qua thì nông dân các nước bắt đầu giảm nuôi; cung cầu tôm đang dần cân bằng hơn, giá tăng trở lại.

Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản giới thiệu sản phẩm tại hội nghị Thúc đẩy tiêu thụ thủy sản phục vụ nhu cầu thị trường trong nước do Bộ Công thương tổ chức sáng ngày 1.8 ẢNH: CHÍ NHÂN

Tương quan thuế đối ứng giữa các nguồn cung tôm, Ecuador là nước chịu thuế thấp nhất chỉ 15% nhưng nước này lại có thế mạnh là sản phẩm truyền thống (sản phẩm thô). Trong khi đó, Ấn Độ có nguồn cung tôm lớn nhất ở thị trường Mỹ lại chịu thuế tới 25%. Hai nguồn cung khác là Thái Lan và Indonesia cùng chịu mức thuế 19%; trong đó, Thái Lan sản lượng không lớn nên cũng không đáng ngại. Đối với Indonesia, nguồn cung tôm lớn thứ 3 tại Mỹ, là nước có lợi thế với sản phẩm tôm sú, sản phẩm của họ phải chịu thuế chống bán phá giá khá cao.

"Như vậy, riêng mặt hàng tôm Việt Nam vẫn có lợi thế tương đối tại thị trường Mỹ nhờ phân khúc hàng giá trị gia tăng. Nhưng một số doanh nghiệp xuất khẩu hàng sơ chế và mặt hàng tôm thẻ chân trắng sẽ bị cạnh tranh gay gắt từ Ecuador. Mặt hàng tôm sú là cuộc đua với hàng từ Indonesia", vua tôm Việt Nam nhận định.

Ông Quang cho biết, bối cảnh thị trường thế giới hiện có nhiều biến động, ngoài việc tìm cách thích nghi, thích ứng, tìm kiếm mở rộng thị trường mới thì ông và cộng đồng doanh nghiệp ngành thủy sản cũng đang tích cực tham gia phát triển thị trường nội địa.