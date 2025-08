Công an Cần Thơ hỗ trợ tổ viên ANTT bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 6.8, đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đã đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, thăm hỏi và hỗ trợ anh Bùi Tấn Tài, một tổ viên Tổ An ninh trật tự (ANTT) xã Đông Phước (TP.Cần Thơ), bị thương trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trên địa bàn.



Đại tá Bùi Đức An, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, trao hỗ trợ cho người thân anh Bùi Tấn Tài ẢNH: V.Đ

Cụ thể, rạng sáng 4.8, trong lúc tuần tra, tổ công tác của anh Tài phát hiện nhóm người đi xe máy mang theo hung khí gây rối trật tự và có dấu hiệu chống đối. Trong lúc truy đuổi, một người trong nhóm đã manh động đạp vào xe máy của anh Tài, khiến anh Tài ngã xuống đường dẫn tới gãy kín xương sườn và lệch đốt sống.

Tổ công tác sau đó đã kịp thời khống chế nhóm gây rối trật tự, đưa anh Tài đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Vụ việc này đang được Công an TP.Cần Thơ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bệnh viện, đại tá Bùi Đức An hỏi thăm sức khỏe, động viên và chia sẻ với gia đình anh Tài; đồng thời ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của anh, coi đây là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần vì nhân dân phục vụ, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Đại tá Bùi Đức An thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.Cần Thơ trao tiền hỗ trợ gia đình anh Tài và chỉ đạo Công an xã Đông Phước tiếp tục quan tâm, động viên gia đình anh Tài vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị để sớm hồi phục sức khỏe.