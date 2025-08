Sắp hoàn thành cao tốc huyết mạch ĐBSCL, từ Cần Thơ đi Rạch Giá chỉ 50 phút

Đây là dự án kết nối trục ngang các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, khi nâng cấp và đưa vào khai thác như đường cao tốc giúp rút ngắn thời gian đi từ Cần Thơ đến Rạch Giá, từ 90 phút xuống còn 50 phút, tăng cường năng lực, hiệu quả khai thác của tuyến đường liên vận quốc tế nối liền Campuchia và Thái Lan đến Việt Nam.

Công trình có điểm đầu tại Km02+104.11 thuộc địa bàn Vĩnh Thạnh, Cần Thơ, kết nối với đường dẫn cầu Vàm Cống; điểm cuối tại Km53+553 thuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (cũ) kết nối với tuyến tránh thành phố Rạch Giá.

Dự án nâng cấp mặt đường tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đang khẩn trương thi công những giai đoạn cuối cùng ẢNH: M.T

Sau thời gian khai thác, tuyến đường Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đã ổn định lún và đủ điều kiện để thảm bê tông nhựa mặt đường, nhằm tăng cường độ êm thuận cho các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, do đặc điểm thổ nhưỡng, nền đất vùng đồng bằng và do mặt đường hiện hữu là mặt đường quá độ nên một số vị trí mặt đường xuất hiện các khiếm khuyết như ổ gà, bong tróc, gợn sóng, xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết: Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi do Bộ GTVT phê duyệt ngày 11.10.2022, có tổng mức đầu tư khoảng 750 tỉ đồng. Quy mô dự án gồm nâng cấp tuyến hiện hữu và không giải phóng mặt bằng thêm. Dự án sử dụng giải pháp cào bóc tái chế móng đường và thảm tăng cường mặt đường 2 lớp bằng bê tông nhựa, kết hợp gia cường 48 cống và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Các nhà thầu đang duy trì 22 mũi thi công tăng ca đồng loạt trên công trường ẢNH: M.T

Khởi công ngày 13.6.2024, công trình có tiến độ hoàn thành theo hợp đồng là tháng 9 năm nay. Hiện các nhà thầu duy trì 22 mũi thi công đồng loạt trên công trường với hơn 80 thiết bị, máy thi công; 200 cán bộ kỹ thuật, lái máy và công nhân thi công liên tục; tổ chức thi công tăng ca nhiều mũi để tranh thủ khi thời tiết thuận lợi với tinh thần quyết tâm hoàn thành dự án như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo ông Trần Văn Thi, dự án đến nay đã thi công đạt hơn 72% giá trị hợp đồng. Đây là tuyến đường vừa khai thác vừa thi công nên gặp khá nhiều thách thức. Đặc biệt, sau khi sáp nhập 2 tỉnh Kiên Giang và An Giang từ ngày 1.7, lưu lượng giao thông nội tỉnh qua tuyến này tăng cao. Do đó, trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh An Giang, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đã chỉ đạo nhà thầu điều chỉnh tiến độ và phương án thi công theo hướng thay vì thi công "cuốn chiếu" theo chiều ngang, chuyển sang thi công ưu tiên hoàn thiện 1 lớp trải thảm bê tông nhựa theo chiều dọc toàn tuyến để đảm bảo khai thác êm thuận.

"Chúng tôi đang giám sát tiến độ sát sao, yêu cầu xong công tác trải bê tông nhựa lớp 1 trước ngày 15.8, hoàn thành toàn bộ 2 lớp bê tông nhựa trước 30.8 để đảm bảo hoàn thiện toàn bộ dự án trong tháng 9 theo đúng kế hoạch" - ông Trần Văn Thi thông tin.