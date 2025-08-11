Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Một tỉ bước chân 'cùng Việt Nam tiến bước'

Nguyên Lê
Nguyên Lê
11/08/2025 19:33 GMT+7

Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc, từ ngày 25.7 - 16.8.

Hoạt động do Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công An tổ chức, với tên gọi Cùng Việt Nam tiến bước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025).

Một tỉ bước chân 'cùng Việt Nam tiến bước'- Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động Cùng Việt Nam tiến bước tại cuộc họp báo công bố sự kiện chiều 11.8

ẢNH: BTC CUNG CẤP

Theo đó, trong thời gian nói trên, người dân cả nước có thể đăng ký trực tuyến trên cổng thông tin điện tử chính thức: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn và bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới" - một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, giảm khí thải carbon và hướng tới mục tiêu Net Zero (phát thải ròng bằng 0) của quốc gia.

Đặc biệt, vào lúc 6 giờ - 7 giờ 30 ngày 16.8, những người tham gia sẽ khoác lên mình áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca, cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Cùng Việt Nam tiến bước là một hoạt động cộng đồng có quy mô và ý nghĩa chưa từng có, diễn ra vào đúng thời khắc đặc biệt khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

