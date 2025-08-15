Tuyên án vụ tổ chức đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace

Chiều 15.8, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án đối với 63 người trong vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ Lucas Palace, Hà Nội.

Theo đó, 2 bị cáo điều hành đường dây này là Trần Xuân Minh (35 tuổi) và Đào Anh Dũng (33 tuổi, trú tại Hà Nội) đều bị tuyên 6 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; 20 người khác bị phạt cùng tội danh, cao nhất 4 năm tù; 41 người còn lại bị tuyên phạm tội đánh bạc, mức án thấp nhất 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Trong số các "con bạc" bị xét xử có ông Trần Công Sáng (51 tuổi, khi bị bắt là công chức thuộc Cục Hàng hải Việt Nam), Nguyễn Thế Dũng (45 tuổi, cựu cán bộ Viện KH-CN, Bộ Công an).

Trong ổ bạc này còn có 5 người nước ngoài gồm: Kim Byung Chul, Leem Dong Huyn (Hàn Quốc), Lee Yi Cheng (Trung Quốc), Harada Naoto (Nhật Bản) và Tung Tzu Hsiang (Đài Loan, Trung Quốc). Nhóm này sau khi chấp hành xong hình phạt tù sẽ bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, hồi tháng 10.2023, tổ công tác của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành kiểm tra hành chính câu lạc bộ Lucas Palace (Hà Nội) và bắt quả tang nhiều người đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức chơi bài Poker.

Tại phòng VIP 1, công an bắt quả tang Mai Hoàng Phương Trang (trú Hà Nội) đang chia bài cho một nhóm gồm 5 người nước ngoài và 4 người Việt Nam "sát phạt" nhau.

Còn tại tại phòng VIP 3, Phạm Thị Hoàng Anh (trú tỉnh Thái Nguyên) đang chia bài cho một nhóm 7 người, trong đó có ông Trần Công Sáng chơi bạc bằng hình thức chơi Poker.

Kết quả điều tra cho thấy, để tăng lượng khách đến chơi, Trần Xuân Minh và Đào Anh Dũng bàn bạc, thống nhất về việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi Poker được thua bằng tiền, nhằm thu lời bằng "tiền phế".

Từ tháng 3.2022, hai bị cáo cho chạy quảng cáo, kêu gọi khách đến đánh bạc tại câu lạc bộ Lucas Palace.

Nhóm này phân công nhân viên Ngô Thị Quỳnh quản lý tài khoản Facebook của câu lạc bộ để đăng tải các bài viết, thông báo lịch giải đấu Poker, đón tiếp, làm thẻ thành viên, check-in cho khách đến câu lạc bộ...

Đường dây cờ bạc tại Lucas Palace bị triệt phá sau hơn 1 năm hoạt động ẢNH: PHÚC BÌNH

"Cắt phế" khi người chơi thắng bạc

Cơ quan tố tụng xác định, câu lạc bộ Lucas Palace tổ chức đánh bạc mỗi ngày, từ 14 giờ đến 24 giờ. Người chơi sẽ phải đổi tiền mặt sang chip để đặt cược, mỗi loại chip sẽ tương ứng với các mệnh giá tiền theo quy ước, cao nhất là 5 triệu đồng (tương ứng chip 5.000).

Câu lạc bộ Lucas Palace quy định không thu tiền phí tham gia đánh bạc, song sẽ thu 5% "tiền phế" của người thắng các ván bạc.

Theo phân công của Minh và Dũng, câu lạc bộ được vận hành bởi nhiều bộ phận, gồm: thu ngân, giám sát, chia bài, bảo vệ, lễ tân…

Với thủ đoạn như đã nêu, từ tháng 3.2022 đến tháng 10.2023, nhóm của Minh đã tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hơn 2,8 tỉ đồng. Trong đó, Minh và Dũng mỗi người hưởng lợi 400 triệu đồng.

Về phía các "con bạc", bị cáo Giang Tiến Dũng (40 tuổi, trú Hà Nội) là một trong những người thắng bạc nhiều nhất, bị tuyên 4 năm tù.

Cáo trạng xác định ông Dũng tham gia đánh bạc 7 lần tại câu lạc bộ Lucas Palace, lần ít nhất 81 triệu đồng, lần nhiều nhất 231 triệu. Số tiền ông Dũng đánh bạc và hưởng lợi hơn 266 triệu đồng.

Hay như nhóm "con bạc" có quốc tịch nước ngoài, bị cáo Kim Byung Chul (Hàn Quốc) 10 lần tham gia "sát phạt", bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Số tiền đánh bạc cùng những người khác lần ít nhất 80 triệu đồng, lần nhiều nhất hơn 300 triệu đồng. Tổng số tiền bị cáo sử dụng đánh bạc và hưởng lợi là hơn 172 triệu đồng.