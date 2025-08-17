Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

'Trận đánh' chớp nhoáng 7 giây, thu giữ 300 kg ma túy ở Đà Nẵng

Huy Đạt
17/08/2025 22:08 GMT+7

Sau gần 7 giờ mật phục, chỉ trong 7 giây Ban chuyên án QB525 phối hợp với lực lượng biên phòng đã bắt gọn gần 300 kg ma túy cùng nhiều vũ khí, tài liệu tại địa bàn TP.Đà Nẵng.

Ngày 17.8, Thành ủy, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức khen thưởng đột xuất Ban chuyên án QB525 sau khi phối hợp với lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị, TP.Đà Nẵng và Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy miền Trung triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ gần 300 kg ma túy các loại.

Đà Nẵng: Trận đánh chớp nhoáng '7 giây', Biên phòng thu giữ 300 kg ma túy - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng (thứ 2 từ trái sang) và ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (thứ 2 từ phải sang) khen thưởng Ban chuyên án QB525

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo Ban chuyên án QB525, rạng sáng 15.8, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã mật phục suốt 7 giờ, đến 9 giờ sáng cùng ngày đồng loạt vây ráp 2 ô tô chở ma túy tại P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng).

Chỉ trong 7 giây, toàn bộ nghi phạm bị khống chế, thu giữ 295,5 kg ma túy, 2 ô tô cùng nhiều vũ khí, tài liệu.

Đà Nẵng: Trận đánh chớp nhoáng '7 giây', Biên phòng thu giữ 300 kg ma túy - Ảnh 2.

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” gần 300 kg ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết biểu dương chiến công xuất sắc, khẳng định nếu số ma túy này lọt ra ngoài sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội.

Ông Triết đồng thời kêu gọi các lực lượng chức năng và người dân nêu cao cảnh giác, trở thành “lá chắn thép” bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ chiến công trên, chính quyền TP.Đà Nẵng đã khen thưởng 8 tập thể và 22 cá nhân trực tiếp tham gia chuyên án với tổng số tiền thưởng 200 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Phá đường dây vận chuyển gần 300 kg ma túy từ Lào cùng nhiều súng đạn

Phá đường dây vận chuyển gần 300 kg ma túy từ Lào cùng nhiều súng đạn

Gần 300 kg ma túy, nhiều súng đạn và ô tô là những tang vật vừa bị lực lượng biên phòng Quảng Trị phối hợp thu giữ khi phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

