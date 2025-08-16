Phá đường dây vận chuyển gần 300 kg ma túy từ Lào cùng nhiều súng đạn

Ngày 16.8, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm), Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên biên giới.

Nghi phạm cùng số tang vật bị thu giữ ẢNH: T.L

Trước đó, vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 15.8, tại P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng), Bộ đội biên phòng Quảng Trị phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt quả tang 2 nghi phạm N.T.L (trú tại P.Hòa Xuân) và Đ.B.H.C (trú tại P.An Khê, cùng TP.Đà Nẵng) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Gần 300 kg ma túy được vận chuyển từ Lào về Việt Nam ẢNH: T.L

Tang vật thu được là 295,5 kg ma túy các loại, 2 ô tô. Bước đầu, lượng ma túy này được xác định đang vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Mở rộng khám xét nơi ở của nghi phạm N.T.L, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) cùng 7 viên đạn.

Hiện tại, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh và xử lý theo quy định.