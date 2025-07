Quảng Trị: Khởi tố 26 bị can trong đường dây dùng 'ảnh nóng giả' để tống tiền

Ngày 8.7, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp lực lượng chức năng Campuchia triệt phá một tổ chức tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới, chuyên dùng hình ảnh, video nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản của các nạn nhân. Qua đó, khởi tố 26 bị can liên quan đến tổ chức tội phạm này.

Các bị can có liên quan trong tổ chức tội phạm xuyên biên giới ẢNH: B.H.

Nhóm tội phạm này đặt “đại bản doanh” tại thành phố Bavet (Campuchia), được những người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu với hơn 150 thành viên, chia thành nhiều bộ phận.

Ban đầu, nhóm người này sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, giả danh phụ nữ xinh đẹp rồi làm quen nạn nhân, sau đó "dụ" gửi hình ảnh riêng tư. Khi có được các hình ảnh, thông tin của nạn nhân, các nghi phạm dùng công nghệ, kỹ thuật ghép mặt các nạn nhân vào hình ảnh nhạy cảm rồi gửi cho nạn nhân đe dọa sẽ phát tán nếu không chuyển tiền.

Nhóm tội phạm sử dụng kỹ thuật, công nghệ để cắt ghép ảnh nhạy cảm tống tiền các nạn nhân ẢNH: B.H.

Lo sợ bị ảnh hưởng đến danh dự và công việc, một số người đã chuyển hàng tỉ đồng cho nhóm người này, trong đó có một số nạn nhân bị ép buộc chuyển tiền nhiều lần trong thời gian dài.

Qua điều tra, chỉ riêng 11/20 tài khoản ngân hàng do nhóm này vận hành đã nhận gần 300 tỉ đồng.

Từ tháng 2.2025, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp nhiều đơn vị tổ chức đấu tranh, triệu tập 15 bị can trong nước, vận động 5 bị can ra đầu thú. Từ ngày 6 - 7.4, cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 3 nghi phạm người Việt và bàn giao cho Công an Việt Nam xử lý.

Đến thời điểm hiện tại, qua quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 25 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản, khởi tố 1 bị can về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.