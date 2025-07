Chiều 7.7, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025 do Bộ Công an tổ chức, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã thông tin về danh tính các bị can liên quan vụ án "lãng phí" xảy ra ở Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 ở tỉnh Ninh Bình (tỉnh Hà Nam cũ).

Hé lộ danh tính 5 bị can trong vụ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Theo lãnh đạo C03, căn cứ kết quả điều tra, ngày 2.6, C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại điều 219 bộ luật Hình sự.

Danh tính 5 bị can, gồm: Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán Ban QLDA y tế trọng điểm; Nguyễn Hữu Tuấn, nguyên Phó giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm, Nguyễn Kim Chung, nguyên Phó giám đốc Ban QLDA y tế trọng điểm (Bộ Y tế); Đào Xuân Sinh, giám đốc của một công ty tư vấn. 5 bị can này cùng bị khởi tố về tội danh vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

"Bước đầu xác định các đối tượng đã gây thiệt hại 80 tỉ đồng và gây lãng phí 770 tỉ đồng. C03 đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định", đại diện C03 cho biết thêm.