Dùng xe máy chở hơn 3,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 12.8, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (thuộc Bộ đội Biên phòng - BĐBP tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị đang phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ vận chuyển hơn 3,6 kg ma túy qua biên giới.

Nghị phạm Châu Trọng Giàu tại khu vực tạm giữ của Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây ẢNH: B.B

Hai nghi phạm vận chuyển ma túy bị bắt giữ là Châu Trọng Giàu (26 tuổi) và Lê Ngọc Đăng Khôi (17 tuổi, cùng ở xã Mỹ Quý, Tây Ninh - trước sáp nhập là xã Mỹ Quý Tây, H.Đức Huệ, Long An).

Trước đó, tối 11.8, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Tây Ninh), Đoàn đặc nhiệm miền Nam (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ tư lệnh BĐBP) và Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04 - Bộ Công an) tuần tra tại khu vực biên giới (cột mốc 187), giáp Campuchia thì phát hiện 2 thanh niên di chuyển trên 1 xe máy có chở bao tải xanh từ hướng Campuchia theo đường mòn vào Việt Nam.

Ngay sau đó, Châu Trọng Giàu bị bắt quả tang với tang vật là 3 bánh hình hộp chữ nhật (kích thước 21,5 x 7,5 x 5 cm), tổng trọng lượng 3,6 kg nghi là ma túy. Nghi phạm còn lại đã tẩu thoát.

Lực lượng chức năng truy xét nhanh từ lời khai của Châu Trọng Giàu và bắt thêm được Lê Ngọc Đăng Khôi khi nghi phạm đang lẩn trốn tại nhà. Khôi khai tàng trữ 104 gram ma túy trong phòng ngủ của mình.

Hiện vụ vận chuyển 3,6 kg ma túy cùng tang vật đã được bàn giao cho Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.