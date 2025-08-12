Tây Ninh: Tài xế xe tải lấn làn chạy ngược chiều, ép đầu xe khác

Ngày 12.8, Đội CSGT số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế L.H.C.H. (28 tuổi, ở xã Đức Hòa, Tây Ninh) về hành vi điều khiển ô tô chạy lấn sang làn ngược chiều. Mức xử phạt đề xuất là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Xe tải trọng hơn 13,5 tấn ngang nhiên lấn nguyên chiếc qua 2 vạch kẻ vàng ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Trước đó, ngày 10.8, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh xe tải BS 62H - 012.62 (chủ xe là ông L.C.H., ở xã Đức Hòa, Tây Ninh) chạy với tốc độ cao, liên tục đổi làn, ép đầu xe khác và lấn sang làn ngược chiều tại khu vực có vạch kẻ đường thẳng, cấm vượt. Hành vi này gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và khiến dư luận bức xúc.

Nhận thông tin, lực lượng CSGT đã xác minh, xác định vụ việc xảy ra khoảng 10 giờ 30 cùng ngày 10.8, tại ngã ba Đức Hòa (trên Đường tỉnh 824, xã Đức Hòa, Tây Ninh). Làm việc với cơ quan công an, tài xế H. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.