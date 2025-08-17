Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Tạm giữ 2 nghi phạm nổ súng đe dọa chủ quán bida

Huy Đạt
Huy Đạt
17/08/2025 18:52 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ 2 nghi phạm nổ súng, đe dọa chủ quán bida và gây rối trật tự tại xã Xuân Phú.

Ngày 17.8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để điều tra về hành vi đe dọa giết người và gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ nổ súng tại một quán bida trên địa bàn.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 14.8, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Tường (20 tuổi) chở Đồng Phước Hiệu (30 tuổi, cùng trú xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng) đến quán bida King tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú để tìm anh Đoàn Ca Hát (chủ quán) giải quyết mâu thuẫn.

Đà Nẵng: Tạm giữ 2 nghi phạm nổ súng đe dọa chủ quán bida - Ảnh 1.

Nghi phạm Đồng Phước Hiệu (áo đen) và Nguyễn Tường tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Tại quán bida, Hiệu rút súng rulo bắn 1 phát chỉ thiên rồi dí súng vào đầu anh Hát, buông lời đe dọa. Cùng lúc, Tường lao vào húc đầu khiến anh Hát bị thương.

Chưa dừng lại, khi chạy ngang qua quán nhậu của anh trai anh Hát, Hiệu tiếp tục nổ thêm 2 phát súng chỉ thiên, gây hoang mang cho người dân, làm mất an ninh trật tự.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an xã Xuân Phú khẩn trương truy xét nhóm người nổ súng ở quán bida.

Đà Nẵng: Tạm giữ 2 nghi phạm nổ súng đe dọa chủ quán bida - Ảnh 2.

Công an TP.Đà Nẵng thu giữ 1 khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng nhiều viên đạn tại nơi ở của Hiệu

ẢNH: Đ.X

Đến sáng 15.8, Hiệu đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận đã phi tang khẩu súng xuống cầu Hương An. Khám xét nơi ở của Hiệu, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng nhiều viên đạn. Nguyễn Tường cũng bị triệu tập ngay sau đó.

Vụ việc đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

Tin liên quan

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nổ súng bắn 2 người bị thương

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nổ súng bắn 2 người bị thương

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, người đàn ông ở H.Trà Ôn (Vĩnh Long) nổ súng khiến 2 người bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

nổ súng Đà Nẵng đe dọa giết người bida Công An Đà Nẵng Khẩu súng Súng hơi súng rulo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận