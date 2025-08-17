Đà Nẵng: Tạm giữ 2 nghi phạm nổ súng đe dọa chủ quán bida

Ngày 17.8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự 2 nghi phạm để điều tra về hành vi đe dọa giết người và gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ nổ súng tại một quán bida trên địa bàn.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 14.8, do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Tường (20 tuổi) chở Đồng Phước Hiệu (30 tuổi, cùng trú xã Xuân Phú, TP.Đà Nẵng) đến quán bida King tại thôn Bà Rén, xã Xuân Phú để tìm anh Đoàn Ca Hát (chủ quán) giải quyết mâu thuẫn.

Nghi phạm Đồng Phước Hiệu (áo đen) và Nguyễn Tường tại cơ quan công an ẢNH: Đ.X

Tại quán bida, Hiệu rút súng rulo bắn 1 phát chỉ thiên rồi dí súng vào đầu anh Hát, buông lời đe dọa. Cùng lúc, Tường lao vào húc đầu khiến anh Hát bị thương.

Chưa dừng lại, khi chạy ngang qua quán nhậu của anh trai anh Hát, Hiệu tiếp tục nổ thêm 2 phát súng chỉ thiên, gây hoang mang cho người dân, làm mất an ninh trật tự.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an xã Xuân Phú khẩn trương truy xét nhóm người nổ súng ở quán bida.

Công an TP.Đà Nẵng thu giữ 1 khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng nhiều viên đạn tại nơi ở của Hiệu ẢNH: Đ.X

Đến sáng 15.8, Hiệu đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận đã phi tang khẩu súng xuống cầu Hương An. Khám xét nơi ở của Hiệu, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng dạng súng hơi bắn đạn chì cùng nhiều viên đạn. Nguyễn Tường cũng bị triệu tập ngay sau đó.

Vụ việc đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra.

