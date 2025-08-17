Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phá nhanh vụ trộm 273 gốc sâm Ngọc Linh ở vùng cao Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
17/08/2025 17:46 GMT+7

Trong vòng 24 giờ, Công an TP.Đà Nẵng bắt 3 nghi phạm trộm 273 gốc sâm Ngọc Linh (quốc bảo Việt Nam) trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Ngày 17.8, Công an xã Trà Linh (TP.Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT khu vực 5 nhanh chóng làm rõ vụ trộm 273 gốc sâm Ngọc Linh trị giá khoảng 300 triệu đồng, xảy ra tại khu vực thôn 2 xã Trà Linh (trước đây thuộc địa bàn huyện miền núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ).

Triệt phá nhanh vụ trộm hơn 273 gốc sâm Ngọc Linh, quốc bảo Việt Nam- Ảnh 1.

3 nghi phạm trộm sâm Ngọc Linh bị bắt giữ

ẢNH: Đ.X

Hôm qua 16.8, ông H.V.T, đại diện cho 5 hộ dân trồng sâm, đến Công an xã trình báo về việc kẻ gian đã lén lút đào trộm hàng trăm gốc sâm ngọc linh từ 2 - 15 năm tuổi. Nhận tin báo, lực lượng công an lập tức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng hiện trường, rà soát địa bàn, thu thập dấu vết để truy xét.

Chỉ sau 24 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 3 nghi phạm gồm: A Phân (18 tuổi), A Đoàn (18 tuổi) và A Ghin (19 tuổi, cùng trú tại xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi).

Nhóm trộm này đã lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để đào trộm sâm ngọc linh trên đỉnh Ngọc Linh mang đi tiêu thụ.

Triệt phá nhanh vụ trộm hơn 273 gốc sâm Ngọc Linh, quốc bảo Việt Nam- Ảnh 2.

Công an thu giữ tang vật liên quan đến vụ trộm sâm ngọc linh

ẢNH: Đ.X

Khám xét nơi ở và phương tiện của các nghi phạm, công an thu giữ toàn bộ 273 gốc sâm Ngọc Linh nặng 7,2 kg cùng 115 triệu đồng và 2 xe máy là phương tiện dùng để gây án.

Công an TP.Đà Nẵng đang tạm giữ khẩn cấp các nghi phạm trộm sâm ngọc linh để tiếp tục mở rộng điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận