Tập đoàn Trường Hải nghiên cứu, chế biến sâm Ngọc Linh

Sáng 14.8, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện đề án Phát triển và hình thành trung tâm dược liệu tại tỉnh Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng).

Phó thủ tướng Lê Thành Long (thứ 2 từ trái qua) tham quan quầy trưng bày sâm Ngọc Linh tại hội nghị triển khai đề án Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo báo cáo, TP.Đà Nẵng có trên 832 loài, 593 chi, 190 họ thực vật làm thuốc, trong đó có 36 loài cây thuốc hiện nằm trong "Sách đỏ Việt Nam". Những loại dược liệu quý được phát hiện như: sâm Ngọc Linh, ngũ vị tử, ba kích, đảng sâm, giảo cổ lam, sa nhân, hoàng đắng, cẩu tích, lan kim tuyến, đại hồi, màng tang...

Với tổng diện tích cây dược liệu khoảng 2.471 ha, thời gian qua, TP.Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển cây dược liệu. Trong đó, diện tích quy hoạch để phát triển trồng sâm Ngọc Linh là 15.567 ha. Đến nay có 18 tổ chức, doanh nghiệp và 41 nhóm hộ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng với tổng diện tích là 825,44 ha. Diện tích đã trồng sâm Ngọc Linh được khoảng 1.294 ha.

Ngoài ra, có 3 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ.

Để bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh, TP.Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO (đứng đầu tiên từ trái qua) tại hội nghị triển khai đề án Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành phố cũng đang triển khai dự án trồng phục hồi rừng trên khu vực phát triển vùng sâm tại H.Nam Trà My cũ. Cụ thể, trồng mới 572,52 ha, nuôi dưỡng làm giàu rừng 112,69 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 140,24 ha.

Đối với việc xúc tiến kêu gọi và thu hút đầu tư, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã ký kết thỏa thuận nghiên cứu khảo sát đầu tư với 9 tổ chức, doanh nghiệp về phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu, với tổng số vốn cam kết đầu tư là hơn 5.000 tỉ đồng. Trong đó, có 5 doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện xây dựng khu sơ chế, thu mua, bảo quản dược liệu, kể cả sâm Ngọc Linh tại các vùng nguyên liệu tại tỉnh Quảng Nam.

Đáng chú ý, hiện nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Capella Quảng Nam, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Công nghệ OSP đã đăng ký khảo sát thực địa để nghiên cứu đầu tư xây dựng vùng trồng, chế biến sâm Ngọc Linh, dược liệu theo tinh thần tại Quyết định số 463/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…