Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Tập đoàn Trường Hải nghiên cứu, chế biến sâm Ngọc Linh

Mạnh Cường
Mạnh Cường
14/08/2025 11:56 GMT+7

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải đã đăng ký khảo sát thực địa, để nghiên cứu đầu tư xây dựng vùng trồng, chế biến sâm Ngọc Linh ở TP.Đà Nẵng.

Sáng 14.8, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết thành phố đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình, kết quả triển khai thực hiện đề án Phát triển và hình thành trung tâm dược liệu tại tỉnh Quảng Nam (nay là TP.Đà Nẵng).

Tập đoàn Trường Hải tham gia nghiên cứu, chế biến sâm Ngọc Linh- Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Thành Long (thứ 2 từ trái qua) tham quan quầy trưng bày sâm Ngọc Linh tại hội nghị triển khai đề án Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo báo cáo, TP.Đà Nẵng có trên 832 loài, 593 chi, 190 họ thực vật làm thuốc, trong đó có 36 loài cây thuốc hiện nằm trong "Sách đỏ Việt Nam". Những loại dược liệu quý được phát hiện như: sâm Ngọc Linh, ngũ vị tử, ba kích, đảng sâm, giảo cổ lam, sa nhân, hoàng đắng, cẩu tích, lan kim tuyến, đại hồi, màng tang...

Với tổng diện tích cây dược liệu khoảng 2.471 ha, thời gian qua, TP.Đà Nẵng đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển cây dược liệu. Trong đó, diện tích quy hoạch để phát triển trồng sâm Ngọc Linh là 15.567 ha. Đến nay có 18 tổ chức, doanh nghiệp và 41 nhóm hộ đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thuê môi trường rừng với tổng diện tích là 825,44 ha. Diện tích đã trồng sâm Ngọc Linh được khoảng 1.294 ha.

Ngoài ra, có 3 tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ.

Để bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh, TP.Đà Nẵng đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng với tổng mức đầu tư gần 20 tỉ đồng.

Tập đoàn Trường Hải tham gia nghiên cứu, chế biến sâm Ngọc Linh- Ảnh 2.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị THACO (đứng đầu tiên từ trái qua) tại hội nghị triển khai đề án Phát triển và hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu tại tỉnh Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Thành phố cũng đang triển khai dự án trồng phục hồi rừng trên khu vực phát triển vùng sâm tại H.Nam Trà My cũ. Cụ thể, trồng mới 572,52 ha, nuôi dưỡng làm giàu rừng 112,69 ha, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 140,24 ha.

Đối với việc xúc tiến kêu gọi và thu hút đầu tư, mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam cũ đã ký kết thỏa thuận nghiên cứu khảo sát đầu tư với 9 tổ chức, doanh nghiệp về phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu, với tổng số vốn cam kết đầu tư là hơn 5.000 tỉ đồng. Trong đó, có 5 doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện xây dựng khu sơ chế, thu mua, bảo quản dược liệu, kể cả sâm Ngọc Linh tại các vùng nguyên liệu tại tỉnh Quảng Nam.

Đáng chú ý, hiện nay, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải, Công ty cổ phần Capella Quảng Nam, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Công nghệ OSP đã đăng ký khảo sát thực địa để nghiên cứu đầu tư xây dựng vùng trồng, chế biến sâm Ngọc Linh, dược liệu theo tinh thần tại Quyết định số 463/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Tin liên quan

Quảng Nam sẽ đưa sâm Ngọc Linh thành sản phẩm mang thương hiệu quốc gia

Quảng Nam sẽ đưa sâm Ngọc Linh thành sản phẩm mang thương hiệu quốc gia

Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu bảo tồn, xây dựng và phát triển sâm Ngọc Linh thành ngành hàng hóa có giá trị kinh tế cao, là sản phẩm chủ lực của tỉnh, mang thương hiệu quốc gia…

Khám phá thêm chủ đề

Sâm Ngọc Linh Tập đoàn Trường Hải dược liệu Đà Nẵng Thủ tướng Chính phủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận