Thời sự

Quảng Trị: Kiểm tra 2 vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma túy

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
17/08/2025 13:20 GMT+7

Kiểm tra 2 vũ trường trong đêm tại P.Nam Đông Hà, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện có 145 người dương tính với ma túy.

Ngày 17.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp các đơn vị liên quan, kiểm tra 2 vũ trường Nonstop và Victory (cùng thuộc P.Nam Đông Hà), phát hiện 145 người dương tính với ma túy.

Quảng Trị: Kiểm tra 2 vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma túy- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra 2 vũ trường tại P.Nam Đông Hà

ẢNH: T.L

Trước đó, lúc 23 giờ 45 phút ngày 16.8, Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra vũ trường Nonstop, xác định tại đây đang kinh doanh 26 bàn.

Trong số đó, có 7 bàn với 27 khách có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và "bóng cười"; 3 bàn với 21 khách có hành vi sử dụng "bóng cười".

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 11 bình khí nén, nhiều chất rắn dạng bột màu trắng nghi là ma túy, dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Tại kho của vũ trường còn phát hiện có 21 bình khí nén. Tiến hành xét nghiệm nhanh chất ma túy đối với 141 người, phát hiện có 79 người dương tính với ma túy.

Quảng Trị: Kiểm tra 2 vũ trường, phát hiện 145 người dương tính ma túy- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng lúc đang kiểm tra tại vũ trường

ẢNH: T.L

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng kiểm tra vũ trường Victory, phát hiện 23 bàn đang kinh doanh với 103 khách, trong đó 5 bàn với 25 khách có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Test nhanh, phát hiện có 66 người dương tính với ma túy. Tại kho của vũ trường này, phát hiện 22 bình khí nén chứa khí N20, có 7 quả bóng màu trắng chưa qua sử dụng và 23 chai rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

