Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Đăng tin sai về mức đóng bảo hiểm y tế, bị phạt 7,5 triệu đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
19/08/2025 16:29 GMT+7

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đà Nẵng xử phạt 7,5 triệu đồng đối với một người đàn ông đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook về mức đóng bảo hiểm y tế.

Ngày 18.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông V.N.T (34 tuổi, trú P.An Hải, TP.Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Trước đó, ông T. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nội dung “Mức đóng trước và sau 1.7. Ib T để cấp online toàn quốc nha” kèm theo bảng số liệu sai sự thật về các mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1.7.2025. Đáng chú ý, thông tin này còn sử dụng logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tạo cảm giác như văn bản chính thức.

Qua xác minh, cơ quan công an khẳng định toàn bộ nội dung trên hoàn toàn không đúng sự thật.

- Ảnh 1.

Người đàn ông ở TP.Đà Nẵng bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật trên Facebook

ẢNH: Đ.X

Ông T. thừa nhận đã sao chép từ một nguồn trên mạng xã hội khác rồi đăng lại mà không kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp Công P.An Hải (TP.Đà Nẵng) triệu tập ông T. để làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết, đăng thông tin đính chính và xin lỗi công khai, đồng thời cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông T. đã vi phạm điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Công an TP.Đà Nẵng quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không đăng tải, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật.

Tin liên quan

Lực lượng công an giữ vai trò then chốt để Đà Nẵng vươn tầm châu lục

Lực lượng công an giữ vai trò then chốt để Đà Nẵng vươn tầm châu lục

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, khẳng định để TP.Đà Nẵng vươn thành cực tăng trưởng, trung tâm tài chính, công nghiệp, logistics, du lịch tầm châu Á..., lực lượng công an phải giữ vai trò then chốt bảo đảm an ninh, trật tự.

Khu thương mại tự do là 'thời cơ vàng cho Đà Nẵng bứt phá'

Khám phá thêm chủ đề

đăng tin sai sự thật vi phạm hành chính thông tin bịa đặt Facebook Đà Nẵng Bảo hiểm y tế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận