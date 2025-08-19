Đà Nẵng: Đăng tin sai về mức đóng bảo hiểm y tế, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 18.8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông V.N.T (34 tuổi, trú P.An Hải, TP.Đà Nẵng) với số tiền 7,5 triệu đồng vì hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân”.

Trước đó, ông T. đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng tải nội dung “Mức đóng trước và sau 1.7. Ib T để cấp online toàn quốc nha” kèm theo bảng số liệu sai sự thật về các mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình từ ngày 1.7.2025. Đáng chú ý, thông tin này còn sử dụng logo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tạo cảm giác như văn bản chính thức.

Qua xác minh, cơ quan công an khẳng định toàn bộ nội dung trên hoàn toàn không đúng sự thật.

Người đàn ông ở TP.Đà Nẵng bị xử phạt vì đăng thông tin sai sự thật trên Facebook ẢNH: Đ.X

Ông T. thừa nhận đã sao chép từ một nguồn trên mạng xã hội khác rồi đăng lại mà không kiểm chứng, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp Công P.An Hải (TP.Đà Nẵng) triệu tập ông T. để làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự giác gỡ bỏ bài viết, đăng thông tin đính chính và xin lỗi công khai, đồng thời cam kết không tái phạm.

Theo cơ quan chức năng, hành vi của ông T. đã vi phạm điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Công an TP.Đà Nẵng quyết định xử phạt hành chính đối với ông T.

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không đăng tải, phát tán các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật.