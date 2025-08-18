Khu thương mại tự do là 'thời cơ vàng cho Đà Nẵng bứt phá'

Ngày 18.8, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DSEZA) phối hợp cùng Tập đoàn Alphanam tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ Đà Nẵng) 2025 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu.

Khu thương mại tự do tại 7 địa điểm

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Khu thương mại tự do Đà Nẵng vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập với tổng quy mô 1.881 ha tại 7 địa điểm. Mỗi khu chức năng tuy mang đặc thù nhưng đều cùng hướng đến mục tiêu chung áp dụng các chính sách ưu việt về hải quan, thuế quan, đầu tư, logistics, công nghệ và dịch vụ..., hình thành một cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Cụ thể, Khu thương mại tự do Đà Nẵng với những chức năng chính như: hậu cần - logistics quốc tế - sản xuất - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch, nghỉ dưỡng - y tế chất lượng cao - đổi mới sáng tạo… Đồng thời, giới thiệu các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội về đầu tư, thuế, hải quan, đất đai, chính sách đãi ngộ thu nhập, lưu trú cho chuyên gia, nhà khoa học; việc ứng dụng mô hình thông tin công trình BIM - tích hợp thông tin địa lý GIS để chuyển đổi số cơ sở hạ tầng…

Vị trí số 1 dự kiến triển khai Khu thương mại tự do Đà Nẵng, nơi liền kề với cảng Liên Chiểu ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Alphanam, đánh giá chọn xây dựng Khu thương mại tự do tại TP.Đà Nẵng vào thời điểm hiện nay chính là "đúng địa điểm và đúng thời điểm. Làm sớm hơn thì chưa đủ điều kiện, làm muộn hơn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vấn đề còn lại chỉ là đúng người, bao gồm cả nhà đầu tư và nhà quản lý", ông Hải nói.

Theo ông Hải, điểm quan trọng là chính quyền TP.Đà Nẵng đã cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp. Khi đã đồng hành, hai bên cần trao đổi một cách cởi mở, chân thành hơn, từ đó cùng bàn bạc để tìm ra đối tác phù hợp. "Chúng ta không phải đấu thầu để chọn bạn mà phải cùng nhau đồng hành xây dựng một Đà Nẵng phát triển", ông Hải nói thêm.

Đà Nẵng sẽ xây dựng Khu thương mại tự do tại 7 vị trí khác nhau ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong khi đó, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ Nguyễn Cảnh Hồng cho rằng, mô hình Khu thương mại tự do dự kiến triển khai tại TP.Đà Nẵng trong thời gian tới sẽ là nền tảng quan trọng, tạo dựng một hệ sinh thái kinh tế hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh cao, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

"Đây là thời cơ vàng cho Đà Nẵng bứt phá. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, không một địa phương nào có thể phát triển bền vững nếu thiếu sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Tôi tin rằng với vị trí chiến lược, tiềm năng to lớn của mô hình Khu thương mại tự do cùng môi trường đầu tư minh bạch, Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn, giàu cơ hội cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước", ông Cảnh tự tin.

Với vai trò kết nối doanh nhân, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Sao Đỏ cam kết sẽ tiếp tục kêu gọi, mời gọi các tập đoàn, doanh nghiệp uy tín trong và ngoài nước cùng chung tay đầu tư vào Đà Nẵng.

Sớm đưa Khu thương mại tự do thành hiện thực

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Chí Cường cho biết, với vị trí chiến lược, hạ tầng ngày càng đồng bộ, nguồn nhân lực trẻ, năng động cùng môi trường chính sách ngày càng cởi mở, Đà Nẵng tự tin khẳng định tầm nhìn trở thành điểm đến hàng đầu cho các dòng vốn chất lượng cao, tiên phong trong việc xây dựng đô thị thông minh, phát triển kinh tế số và tăng trưởng xanh.

Các vị trí dự kiến xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Việc kiến tạo không gian phát triển gắn kết với Khu thương mại tự do không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là bước đi chiến lược, mở ra động lực mới cho sự phát triển bền vững, lâu dài của thành phố.

Theo ông Cường, trong những năm gần đây, Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: thủ tục hành chính được cải cách mạnh mẽ, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ đầu tư; triển khai nền tảng số phục vụ nhà đầu tư với nguyên tắc minh bạch, thuận tiện; đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, logistics, cảng biển, sân bay; áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi, hợp tác linh hoạt, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước…

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Chí Cường phát biểu tại hội nghị ẢNH: HOÀNG SƠN

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng khẳng định, với phương châm "thành công của nhà đầu tư là thành công của thành phố", Đà Nẵng sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án được triển khai nhanh chóng, hiệu quả và bền vững.

Về những cơ chế mới cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng, ông Cường cho hay chưa thể khẳng định ngay được nhưng thành phố cam kết sẽ triển khai nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả nhất những chính sách có lợi nhất cho doanh nghiệp. TP.Đà Nẵng luôn sẵn sàng đồng hành để các nhà đầu tư yên tâm lựa chọn, tin tưởng và gắn bó lâu dài.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban DSEZA, cho biết: "DSEZA cam kết sẽ luôn đồng hành, đồng thời thiết lập kênh kết nối trực tiếp với nhà đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm đưa Khu thương mại tự do Đà Nẵng thành hiện thực kết hợp cùng với cảng biển nước sâu Liên Chiểu và Trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy sự phát triển chung của Đà Nẵng".



