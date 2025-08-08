ĐH Quốc gia TP.HCM tiên phong thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh

Chiều 8.8, ĐH Quốc gia TP.HCM phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND TP.HCM tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Đô thị thông minh - Khung pháp lý và lộ trình triển khai" nhằm mục tiêu tham vấn khung pháp lý, bài học kinh nghiệm trong nước và quốc tế, lộ trình triển khai và đề xuất thí điểm tại Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM.
Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, đánh giá cao buổi tọa đàm và bày tỏ mong muốn lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học về những vấn đề then chốt như: triển khai mô hình đô thị thông minh sau sáp nhập tỉnh, thành và vận hành cơ chế chính quyền hai cấp; khung pháp lý cần thiết; định hướng phát triển kinh tế - xã hội trong đô thị và các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến đời sống người dân.
Chia sẻ tại tọa đàm, PGS-TS Vũ Hải Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định mục tiêu thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, gắn với đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với vai trò là một ĐH trú đóng trên địa bàn TP.HCM, ĐH Quốc gia TP.HCM chủ động phối hợp với lãnh đạo thành phố và Bộ Xây dựng tổ chức tọa đàm, nhằm tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia, nhà khoa học. Các góp ý này sẽ được tổng hợp, báo cáo lên các cấp thẩm quyền nhằm góp phần hoàn thiện chính sách và xây dựng lộ trình phát triển đô thị thông minh phù hợp thực tiễn.
Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM nói thêm: "Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM đã cơ bản hoàn thiện về hạ tầng, với quy mô hơn 100.000 sinh viên đang học tập và sinh sống. Trên cơ sở đó, ĐH Quốc gia TP.HCM đề xuất được tiên phong triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh. Đơn vị đã bắt đầu nghiên cứu và có những bước chuẩn bị ban đầu để hình thành mô hình đô thị thông minh theo các chuẩn mực tiên tiến".
"ĐH Quốc gia TP.HCM mong muốn phát huy vai trò tiên phong trong việc xây dựng mô hình đô thị thông minh. Với lợi thế về diện tích vừa phải, hạ tầng ổn định và đội ngũ sinh viên có năng lực sử dụng khoa học công nghệ, Khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM là môi trường phù hợp để triển khai thí điểm mô hình này. ĐH Quốc gia TP.HCM cam kết từng bước triển khai xây dựng đô thị thông minh, trở thành nhân tố quan trọng, hướng đến sự phát triển chung của TP.HCM", PGS-TS Vũ Hải Quân nhấn mạnh.
Phát triển dịch vụ thông minh cho sinh viên và cộng đồng
Tại tọa đàm, tiến sĩ Lê Hoài Long, Phó trưởng khoa Kỹ thuật xây dựng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), có tham luận định hướng phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thành khu đô thị ĐH thông minh - một thành tố của đô thị thông minh TP.HCM. Theo tiến sĩ Long, phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thành khu đô thị ĐH thông minh là bước đi chiến lược, vừa đáp ứng mục tiêu nội tại của ĐH này, vừa đóng góp trực tiếp cho Đề án đô thị thông minh TP.HCM. Khi có bộ tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng làm kim chỉ nam và lộ trình triển khai bài bản, ĐH Quốc gia TP.HCM có thể trở thành mô hình tiên phong về đô thị tri thức hiện đại, xanh và bền vững.
Về định hướng phát triển ĐH Quốc gia TP.HCM thành khu đô thị ĐH thông minh, tiến sĩ Lê Hoài Long nhấn mạnh việc phát triển dịch vụ thông minh cho sinh viên và cộng đồng. Theo đó, để người học và cư dân được hưởng lợi tối đa từ hạ tầng thông minh, cần triển khai ứng dụng tích hợp các tiện ích học tập (đăng ký môn học, thư viện số); tài chính (học phí, học bổng); y tế (hồ sơ sức khỏe điện tử); phản ánh sự cố và thông tin giao thông nội-ngoại khu. Hệ thống xe buýt điện nội khu tích hợp vé điện tử, cùng các bảng thông tin thời gian thực tại các cổng và trạm dừng, sẽ giúp tối ưu hóa việc di chuyển. Cơ sở y tế thông minh kết nối với hệ thống y tế TP.HCM cho phép khám chữa bệnh, tư vấn tâm lý trực tuyến, quản lý hồ sơ sức khỏe hiệu quả…
Chuyên gia này còn cho rằng, nguồn lực con người đóng vai trò quyết định tới hiệu quả vận hành đô thị thông minh. Do đó, ĐH Quốc gia TP.HCM cần tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng khai thác dữ liệu và vận hành hệ thống thông minh cho sinh viên, giảng viên, cán bộ quản lý. Việc lồng ghép nội dung đô thị thông minh vào các chương trình đào tạo (công nghệ thông tin, kiến trúc, quy hoạch, hành chính công...) sẽ giúp hình thành văn hóa công dân số.
Đề xuất lộ trình phát triển đô thị thông minh TP.HCM theo 3 giai đoạn
Tại buổi làm việc, các chuyên gia đề xuất lộ trình phát triển đô thị thông minh TP.HCM theo 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư khoảng 2-3 tỉ USD từ năm 2025 đến 2030. Giai đoạn đầu tập trung xây dựng nền tảng với các dự án thí điểm như Digital Twin và giao thông thông minh; giai đoạn hai mở rộng toàn thành phố, hướng đến top 3 ASEAN và 40% GRDP từ kinh tế số; giai đoạn ba kỳ vọng đưa TP.HCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo khu vực.
Cũng trong buổi làm việc, ông Trương Trung Kiên, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho rằng việc phát triển đô thị thông minh là xu thế tất yếu trong tiến trình hội nhập, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM đang hợp nhất với các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Theo đó, TP.HCM cam kết tăng cường nỗ lực trong việc giải quyết các thách thức đô thị bằng công nghệ, khuyến khích mạnh mẽ các sáng kiến đổi mới sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng một thành phố thông minh và hiện đại.
