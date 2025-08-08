Ông Nguyễn Thanh Nghị: ‘ĐH Quốc gia TP.HCM phải là hạt nhân của sự phát triển’

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu trong buổi làm việc tại ĐH Quốc gia TP.HCM chiều nay (8.8) ẢNH: HÀ ÁNH

Đó là chia sẻ của Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị trong buổi làm việc tại ĐH Quốc gia TP.HCM chiều nay (8.8).

Tổ công tác số 1 của Ban chỉ đạo Đại hội Thành ủy TP.HCM có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐH Quốc gia TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Đại hội, Tổ trưởng Tổ công tác số 1, chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tiến sĩ Lê Thị Anh Trâm, Phó bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐH Quốc gia TP.HCM, báo cáo tình hình chuẩn bị đại hội và trình bày mục tiêu xây dựng Đảng bộ ĐH Quốc gia TP.HCM thời gian tới. Trong đó, đến năm 2030, ĐH Quốc gia TP.HCM đặt mục tiêu nằm trong top 100 ĐH hàng đầu châu Á, tầm nhìn đến năm 2045 nằm trong top 100 trường ĐH hàng đầu thế giới. Đặc biệt, ĐH Quốc gia TP.HCM giữ vai trò hạt nhân kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM, đóng góp quan trọng cho quá trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Kết luận buổi làm việc, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Đảng bộ ĐH Quốc gia TP.HCM trong công tác chuẩn bị đại hội. Ông nhấn mạnh, nội dung các văn kiện đại hội cần bám sát chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm thực tiễn của ĐH Quốc gia TP.HCM; bảo đảm tính khái quát, ngắn gọn, súc tích, tính hành động cao, đồng thời phản ánh đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Thành ủy TP.HCM.

Tổ công tác số 1 Ban chỉ đạo Đại hội Thành ủy TP.HCM làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ ẢNH: HÀ ÁNH

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM lưu ý các báo cáo trình đại hội cần đánh giá công tác thực hiện chủ trương của Trung ương và TP.HCM, nhất là các chính sách về phát triển giáo dục ĐH, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, đặc biệt chú ý cập nhật, bám sát các chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị và Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng gợi mở nhiều nội dung quan trọng để Ban Thường vụ Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM bổ sung, hoàn thiện cho văn kiện đại hội. Riêng về nhiệm vụ và giải pháp, Đảng ủy ĐH Quốc gia TP.HCM phải đảm bảo tính khả thi, tính hành động theo đúng định hướng phát triển của ĐH Quốc gia TP.HCM và những chủ trương phát triển của Trung ương về hội nhập quốc tế, đổi mới và phát triển giáo dục, khoa học công nghệ trong bối cảnh sáp nhập.

Xem ĐH Quốc gia TP.HCM là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ của TP.HCM mà còn của cả nước, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: "ĐH Quốc gia TP.HCM trong nhiệm kỳ tới phải là hạt nhân, cùng TP.HCM triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết lớn của Trung ương và Bộ Chính trị. ĐH Quốc gia TP.HCM phải là hạt nhân của sự phát triển, đóng góp cho sự tăng trưởng, phát triển của TP.HCM nói riêng và của quốc gia nói chung".

Tại buổi làm việc, PGS-TS Vũ Hải Quân, Bí thư đảng ủy, Giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, tiếp thu các ý kiến đóng góp của Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị và tổ công tác liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội. Phía ĐH Quốc gia TPP.HCM sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐH Quốc gia TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra vào ngày 21-22.8 tới.