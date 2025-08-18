Đà Nẵng: 105 sinh viên đầu tiên lên đường thực hiện 'nhiệm vụ đặc biệt'

Hôm nay (18.8), triển khai nhiệm vụ do UBND TP.Đà Nẵng giao, 105 sinh viên tình nguyện ngành CNTT sẽ được đưa về 44 phường, xã để hỗ trợ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

Trong đợt 1 này, 105 sinh viên tình nguyện đến từ Trường đại học CNTT và truyền thông Việt - Hàn (VKU), Trường đại học FPT và Đại học Duy Tân sẽ thực hiện nhiệm vụ từ ngày 18.8 đến ngày 25.8.

Bên cạnh một số địa bàn có điều kiện giao thông thuận lợi ở đồng bằng và thành thị, các sinh viên sẽ được phân công về các xã vùng núi cao, gặp nhiều khó khăn của TP.Đà Nẵng như: Bến Giằng, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Nam Trà My, Trà Tập, Trà Leng, Trà Linh…

Các sinh viên khi về phường, xã sẽ có nhiệm vụ chính, gồm: hỗ trợ cán bộ công chức xử lý các sự cố kỹ thuật về thiết bị CNTT như máy tính, máy in, mạng...; hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ AI phổ biến trong công việc hành chính.

Hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó hướng dẫn sử dụng các thiết bị tại trung tâm hành chính công; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, sử dụng chữ ký số cá nhân và các nền tảng số của thành phố như Danang Smart City, VNeID…; các ứng dụng tiện ích, ứng dụng công nghệ AI cho doanh nghiệp và người dân.

Trong đợt 1, có 105 sinh viên tình nguyện về 44 xã, phường của TP.Đà Nẵng để hỗ trợ chính quyền ứng dụng CNTT và chuyển đổi số ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo UBND TP.Đà Nẵng, qua rà soát của Sở Nội vụ và đăng ký, hiện có 69 phường, xã trên địa bàn thành phố có nhu cầu được hỗ trợ sinh viên ngành CNTT.

Để trang bị kiến thức cho sinh viên trước khi về địa phương thực hiện nhiệm vụ, Sở KH-CN đã tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và thiết lập nhóm Zalo để hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật, nghiệp vụ cho sinh viên khi hỗ trợ ứng dụng và chuyển đổi số tại địa phương.

TP.Đà Nẵng đã thiết lập đường dây nóng (*1022, 383 1022) và nhân viên kỹ thuật trực 24/24 để kịp thời tiếp nhận, hỗ trợ, hướng dẫn các sinh viên tình nguyện thực hiện tốt nhiệm vụ.

Sau đợt 1, Sở KH-CN cùng các trường, các cơ quan sẽ tổ chức các đợt tiếp theo theo nhu cầu của phường, xã và đăng ký của sinh viên. Sau khi kết thúc chương trình, Sở KH-CN cùng các trường, Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Thành đoàn tổ chức đánh giá và trao chứng nhận, kỷ niệm cho sinh viên tham gia chương trình.

Trước đó, để hỗ trợ xã, phường hoạt động trong thời gian đầu tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1.7, Sở KH-CN TP.Đà Nẵng đã huy động nhân lực của doanh nghiệp trong ngành (VNPT, Bưu điện, Viettel) trực tiếp hỗ trợ ứng dụng CNTT, với 2 người/xã, phường.