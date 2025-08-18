Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lực lượng công an giữ vai trò then chốt để Đà Nẵng vươn tầm châu lục

Huy Đạt
Huy Đạt
18/08/2025 12:51 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, khẳng định để TP.Đà Nẵng vươn thành cực tăng trưởng, trung tâm tài chính, công nghiệp, logistics, du lịch tầm châu Á..., lực lượng công an phải giữ vai trò then chốt bảo đảm an ninh, trật tự.

Sáng 18.8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy Công an thành phố tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 – 19.8.2025). 

Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, tướng lĩnh qua các thời kỳ, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể, tôn giáo, dân tộc, cùng hàng trăm tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. 

Đặc biệt, đoàn đại biểu Công an tỉnh Sê Kông (Lào) do thiếu tướng Khamban Phommanivong, Giám đốc Công an tỉnh, dẫn đầu tham dự sự kiện, thể hiện tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đà Nẵng hướng tới trung tâm tài chính tầm châu Á, Công an giữ vai trò 'lá chắn thép'- Ảnh 1.

Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025) được tổ chức long trọng tại nhà hát Trưng Vương, TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Truyền thống vẻ vang, nhiệm vụ lớn lao 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, là dịp để toàn thành phố ôn lại truyền thống anh hùng, hào hùng của Công an nhân dân Việt Nam và của Công an TP.Đà Nẵng trong suốt 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. 

Đà Nẵng hướng tới trung tâm tài chính tầm châu Á, Công an giữ vai trò 'lá chắn thép'- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ông Triết, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, luôn kiên cường bám sát thực tiễn, gắn bó máu thịt với nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của người dân thành phố. Những năm gần đây, Công an TP.Đà Nẵng đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp kịp thời, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh; kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, thế lực thù địch; nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”... 

Đà Nẵng hướng tới trung tâm tài chính tầm châu Á, Công an giữ vai trò 'lá chắn thép'- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng di tản người dân ở vùng rốn lũ đường Mẹ Suốt đến nơi an toàn trong đợt mưa lớn năm 2024

ẢNH: Đ.X

Trong bối cảnh TP.Đà Nẵng sau hợp nhất được Trung ương giao nhiều kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng mới, trung tâm tài chính, công nghiệp, logistics và đô thị thông minh mang tầm châu lục, nhiệm vụ bảo vệ an ninh - trật tự càng nặng nề song cũng là vinh dự lớn lao. 

“Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố hoàn toàn tin tưởng lực lượng công an sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển của thành phố trong kỷ nguyên hội nhập", ông Triết khẳng định.

Đà Nẵng hướng tới trung tâm tài chính tầm châu Á, Công an giữ vai trò 'lá chắn thép'- Ảnh 4.

Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng tặng mũ bảo hiểm cho học sinh chào mừng năm học mới

ẢNH: Đ.X

Đáp lại tình cảm và sự tin tưởng ấy, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, khẳng định trong thời gian đến, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số toàn diện trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với mọi loại tội phạm; xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời là “thanh bảo kiếm” sắc bén góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để TP.Đà Nẵng bứt phá phát triển.

“Truyền thống vẻ vang 80 năm là động lực để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục cống hiến, xây dựng Công an TP.Đà Nẵng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...", thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã trao tặng bức trướng mang dòng chữ “Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững tin bước vào kỷ nguyên mới” cho Công an TP.Đà Nẵng. 

Đà Nẵng hướng tới trung tâm tài chính tầm châu Á, Công an giữ vai trò 'lá chắn thép'- Ảnh 5.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tặng bức trướng cho Công an TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT


Đà Nẵng hướng tới trung tâm tài chính tầm châu Á, Công an giữ vai trò 'lá chắn thép'- Ảnh 6.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu tại lễ kỷ niệm

ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khuôn khổ buổi lễ, UBND TP.Đà Nẵng đã trao bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc. Ban tổ chức cũng biểu dương, khen thưởng 80 điển hình tiên tiến xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Đà Nẵng hướng tới trung tâm tài chính tầm châu Á, Công an giữ vai trò 'lá chắn thép'- Ảnh 7.

UBND TP.Đà Nẵng trao bằng khen cho các cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

ẢNH: HUY ĐẠT

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp: Tăng sức mạnh 'cú đấm thép' 911 trấn áp tội phạm đường phố

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp: Tăng sức mạnh 'cú đấm thép' 911 trấn áp tội phạm đường phố

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chia sẻ với PV Thanh Niên về việc gia tăng sức mạnh cho 'cú đấm thép' 911 khép kín địa bàn, quyết liệt trấn áp tội phạm đường phố trong tình hình mới.

