Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An: CSGT đồng loạt kiểm tra

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/08/2025 12:43 GMT+7

Sau phản ánh 'Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An' của Báo Thanh Niên, lực lượng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra các xe điện hoạt động trong phố cổ Hội An và xử lý hàng chục trường hợp vi phạm.

Sáng 16.8, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết sau phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An ở P.Hội An (TP.Đà Nẵng), đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để siết chặt quản lý hoạt động của các xe điện trên địa bàn nhằm đảm bảo trật tự giao thông và gìn giữ hình ảnh du lịch.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho hay, thời gian qua, tình trạng một số xe điện cố tình vi phạm như chèo kéo khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định hay đón trả khách gây cản trở giao thông đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch của phố cổ Hội An.

Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An: CSGT đồng loạt kiểm tra- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT kiểm tra các giấy tờ liên quan đối với tài xế xe điện ở phố cổ Hội An

ẢNH: NAM THỊNH

Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Đây là nỗ lực nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tài xế và doanh nghiệp vận tải.

Vừa tuyên truyền, CSGT kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của các tài xế.

Các lỗi vi phạm phổ biến liên quan đến dừng đỗ không đúng nơi quy định, không thắt dây an toàn, vượt tại nơi không được phép vượt và các lỗi khác.

Phòng CSGT đã lập biên bản 20 trường hợp, trong đó có trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An: CSGT đồng loạt kiểm tra- Ảnh 2.

CSGT Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra tình hình hoạt động xe điện ở phố cổ Hội An

ẢNH: NAM THỊNH

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý chặt chẽ hoạt động của xe điện. Các giải pháp bao gồm: tăng cường tuần tra lưu động, sử dụng công nghệ giám sát giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý triệt để các hành vi vi phạm...

Phòng CSGT cũng kêu gọi các tài xế xe điện nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho rằng, việc siết chặt quản lý hoạt động xe điện không chỉ góp phần đảm bảo trật tự giao thông mà còn nhằm bảo vệ và nâng cao hình ảnh du lịch của TP.Đà Nẵng.

Mới đây, Báo Thanh Niên có bài Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An, phản ánh về việc nhiều tài xế vẫn phớt lờ quy định về lưu thông, đậu đỗ khiến người dân địa phương và du khách bức xúc. 

Ông Võ Đăng Phong, Phó chủ tịch UBND P.Hội An, cho hay sau khi thành lập chính quyền mới, địa phương đã phối hợp với Đội CSGT phụ trách khu vực Hội An tiếp tục làm việc với các công ty và tài xế xe điện. Các đơn vị này đã cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đỗ xe, đón khách và không sử dụng điện thoại khi lái xe. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra.

UBND phường đã báo cáo tình hình lên TP.Đà Nẵng và đề xuất tăng cường lực lượng công an, đặc biệt tại các khu vực "nóng" về giao thông để giải quyết dứt điểm tình trạng xe điện đậu đỗ, đón khách không đúng quy định.

Trước đó, vào đầu tháng 7, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức buổi tuyên truyền và ký cam kết với hơn 150 cán bộ, công nhân viên và lái xe điện thuộc các đơn vị vận tải hoạt động chủ yếu tại các phường Hội An, Hội An Đông và Hội An Tây (khu vực trung tâm du lịch ở phố cổ Hội An).

Tin liên quan

Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An

Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An

Nhiều tài xế vẫn phớt lờ quy định về lưu thông, đậu đỗ khiến người dân địa phương và du khách bức xúc. Tình trạng bát nháo xe điện du lịch tại phố cổ Hội An (TP.Đà Nẵng) đang trở thành vấn đề nhức nhối.

Khám phá thêm chủ đề

xe điện bát nháo xe điện Phố Cổ Hội An Đà Nẵng du lịch Báo Thanh Niên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận