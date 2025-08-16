Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An: CSGT đồng loạt kiểm tra

Sáng 16.8, Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết sau phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An ở P.Hội An (TP.Đà Nẵng), đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để siết chặt quản lý hoạt động của các xe điện trên địa bàn nhằm đảm bảo trật tự giao thông và gìn giữ hình ảnh du lịch.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho hay, thời gian qua, tình trạng một số xe điện cố tình vi phạm như chèo kéo khách, dừng đỗ không đúng nơi quy định hay đón trả khách gây cản trở giao thông đã ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh du lịch của phố cổ Hội An.

Lực lượng CSGT kiểm tra các giấy tờ liên quan đối với tài xế xe điện ở phố cổ Hội An ẢNH: NAM THỊNH

Trước thực trạng này, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm. Đây là nỗ lực nhằm chấn chỉnh các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tài xế và doanh nghiệp vận tải.

Vừa tuyên truyền, CSGT kết hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm răn đe và nâng cao ý thức chấp hành của các tài xế.

Các lỗi vi phạm phổ biến liên quan đến dừng đỗ không đúng nơi quy định, không thắt dây an toàn, vượt tại nơi không được phép vượt và các lỗi khác.

Phòng CSGT đã lập biên bản 20 trường hợp, trong đó có trường hợp bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.

CSGT Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra tình hình hoạt động xe điện ở phố cổ Hội An ẢNH: NAM THỊNH

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để quản lý chặt chẽ hoạt động của xe điện. Các giải pháp bao gồm: tăng cường tuần tra lưu động, sử dụng công nghệ giám sát giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương để xử lý triệt để các hành vi vi phạm...

Phòng CSGT cũng kêu gọi các tài xế xe điện nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, chung tay xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Lãnh đạo Phòng CSGT cho rằng, việc siết chặt quản lý hoạt động xe điện không chỉ góp phần đảm bảo trật tự giao thông mà còn nhằm bảo vệ và nâng cao hình ảnh du lịch của TP.Đà Nẵng.

Mới đây, Báo Thanh Niên có bài Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An, phản ánh về việc nhiều tài xế vẫn phớt lờ quy định về lưu thông, đậu đỗ khiến người dân địa phương và du khách bức xúc.

Ông Võ Đăng Phong, Phó chủ tịch UBND P.Hội An, cho hay sau khi thành lập chính quyền mới, địa phương đã phối hợp với Đội CSGT phụ trách khu vực Hội An tiếp tục làm việc với các công ty và tài xế xe điện. Các đơn vị này đã cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đỗ xe, đón khách và không sử dụng điện thoại khi lái xe. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra.

UBND phường đã báo cáo tình hình lên TP.Đà Nẵng và đề xuất tăng cường lực lượng công an, đặc biệt tại các khu vực "nóng" về giao thông để giải quyết dứt điểm tình trạng xe điện đậu đỗ, đón khách không đúng quy định.