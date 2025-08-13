Bát nháo xe điện du lịch ở phố cổ Hội An

Lộn xộn từ đường đi đến điểm dừng

Theo Nghị định 165 của Chính phủ, từ ngày 15.2 xe điện du lịch chỉ được phép hoạt động trên các tuyến đường có tốc độ tối đa 30 km/giờ. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe điện tại khu vực P.Hội An (được sáp nhập từ các phường Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Kim của TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ) lại đang hoạt động tùy tiện.

Một xe điện đứng chờ đón khách gây mất an toàn giao thông trên đường Phan Châu Trinh, P.Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Anh V.T.H (43 tuổi, ở P.Hội An) cho biết dù đã có lộ trình, tuyến đường quy định nhưng các tài xế lưu thông, dừng đón trả khách, để khách... mua hàng, đã gây ra tắc nghẽn giao thông, đặc biệt vào giờ cao điểm. Đáng lưu ý, nạn chèo kéo khách cũng đang diễn ra. Khi thấy đoàn khách đang đi bộ, các tài xế liền tấp xe vào mời mọc.

Thừa nhận xe điện là phương tiện cần thiết để du khách tiện sử dụng khi đi tham quan, nhưng theo chị N.T.N (38 tuổi, ở P.Hội An), Hội An là điểm đến du lịch nổi tiếng nên phải giữ gìn hình ảnh, không vì lợi ích nhỏ của một vài tài xế xe điện mà ảnh hưởng lớn nỗ lực mà chính quyền và nhân dân đã gìn giữ nhiều năm qua.

Chị N.T.N bày tỏ lo ngại tình trạng một số tài xế còn có hành vi lừa dối du khách. Nhiều du khách lần đầu đến Hội An không nắm rõ các điểm đến. Lợi dụng điều này, một số tài xế đã hứa hẹn sẽ chở khách đi dạo trong lõi phố cổ, nơi xe điện bị cấm.

Một xe điện chèo kéo mời khách lên xe tại đường Phan Châu Trinh, P.Hội An - ảnh chụp ngày 11.8 ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Khi chở đến các điểm dừng, tài xế yêu cầu du khách xuống xe và tiếp tục đi bộ. Du khách đã bức xúc vì cảm thấy bị lừa dối", chị N.T.N nói.

Theo quan sát của chị, thời gian qua tại các điểm du lịch của P.Hội An, xe điện du lịch chạy vào các tuyến đường không được phép lưu thông hoặc dừng đỗ, đón trả khách ngay các biển cấm. "Chính quyền và các cơ quan chức năng cần có những biện pháp quyết liệt để chấn chỉnh, đưa hoạt động xe điện du lịch vào nề nếp, đảm bảo một môi trường du lịch văn minh, an toàn cho mọi người, tránh ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của một di sản văn hóa thế giới", chị N. bày tỏ.

Các tài xế phải là những 'sứ giả du lịch'

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Đăng Phong, Phó chủ tịch UBND P.Hội An, cho hay trước ngày 1.7 (khi chưa sáp nhập tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng), Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam (cũ) đã phối hợp với UBND TP.Hội An (cũ) chấn chỉnh, xử lý một số tài xế xe điện lưu thông, đậu đỗ không đúng quy định, sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện.

Ngay sau khi thành lập chính quyền mới, địa phương đã phối hợp với Đội CSGT phụ trách khu vực Hội An tiếp tục làm việc với các công ty và tài xế xe điện. Các đơn vị này đã cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định đỗ xe, đón khách và không sử dụng điện thoại khi lái xe.

Xe điện trên đường phố Hội An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra. Trước thực trạng này, UBND phường đã chỉ đạo Công an phường tiếp tục rà soát, nhưng khâu xử lý gặp một số khó khăn.

"Phường đã báo cáo tình hình lên TP.Đà Nẵng và đề xuất tăng cường lực lượng công an, đặc biệt tại các khu vực "nóng" về giao thông để giải quyết dứt điểm tình trạng xe điện đậu đỗ, đón khách không đúng quy định", ông Phong nói.

Phó chủ tịch UBND P.Hội An nhìn nhận, xe điện là phương tiện mang lại trải nghiệm du lịch thú vị cho du khách, giúp họ khám phá các điểm đến một cách thoải mái, tiện lợi. Tuy nhiên, vị này khẳng định, sẽ kiên quyết chấn chỉnh doanh nghiệp cũng như tài xế xe điện vận chuyển, đậu đỗ, đón du khách không đúng quy định.

Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các tài xế xe điện không chỉ tuân thủ luật giao thông mà còn phải là những "sứ giả du lịch", cung cấp thông tin chính xác và hữu ích cho du khách.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với các phường khác chấn chỉnh các đơn vị vận tải xe điện cũng như các tài xế. Đồng thời, báo cáo Sở VH-TT-DL chấn chỉnh ngay việc này, tránh trường hợp vì cái lợi ích nhỏ trước mắt mà để lại hậu quả nghiêm trọng về sau", ông Phong nói.

TP.Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu các đơn vị vận tải nội bộ sử dụng xe điện du lịch hoạt động đúng quy định pháp luật; căn cứ theo các tuyến đường, phạm vi, số lượng xe được phép hoạt động kinh doanh vận tải hành khách để đề nghị cấp phù hiệu. Các doanh nghiệp cũng phải lên phương án bố trí nơi đỗ xe, sử dụng trạm sạc đúng quy định; công khai, niêm yết tuyến đường, thời gian hoạt động và cước vận chuyển để hành khách được biết. Sở Xây dựng được giao phối hợp, tham mưu xem xét điều chỉnh phạm vi hoạt động của xe điện, xác định và công khai số lượng xe 4 bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải hành khách phù hợp với thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông và cấp phù hiệu cho số xe điện đủ điều kiện. Toàn TP.Đà Nẵng có khoảng 223 xe điện du lịch đang hoạt động, trong số này địa bàn Hội An chiếm số lượng lớn (123 chiếc).



