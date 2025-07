Hội An bứt phá trở thành đô thị du lịch thông minh mang hồn di sản

Ngày 21.7, Đảng bộ P.Hội An (TP.Đà Nẵng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất các đơn vị hành chính (thành lập trên cơ sở hợp nhất 5 phường Minh An, Sơn Phong, Cẩm Phô, Cẩm Châu, Tân An của TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ), đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình phát triển bền vững, hiện đại trên nền tảng di sản văn hóa.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ngô Xuân Thắng, biểu dương những thành quả nổi bật của Đảng bộ các phường tiền thân đạt được trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu cấp ủy mới tiếp tục kế thừa truyền thống, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đẩy mạnh đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng (trái) tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Lang tại đại hội ẢNH: HUY ĐẠT

"Phường Hội An cần đi đầu trong nghiên cứu, bám sát các nghị quyết mang tính đột phá của đất nước và chủ trương phát triển TP.Đà Nẵng, đề xuất chính sách để phát triển nhanh, bền vững", ông Thắng nhấn mạnh.

Đảng bộ P.Hội An (TP.Đà Nẵng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: HUY ĐẠT

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ P.Hội An xác định 3 đột phá chiến lược: bảo tồn di sản gắn với du lịch bền vững, thông minh; xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số toàn diện; quy hoạch hạ tầng đô thị - xã hội hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là nâng thu nhập bình quân đầu người đạt ít nhất 120 triệu đồng/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân đạt 11%/năm.

Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy P.Hội An, cho biết: "P.Hội An xác định trở thành đô thị du lịch đặc thù mang bản sắc di sản - sinh thái - cảnh quan - môi trường, thông minh, với đô thị cổ làm hạt nhân. P.Hội An sẽ tiếp tục là động lực phát triển du lịch, dịch vụ của Đà Nẵng, khu vực miền Trung, hướng tới vươn tầm quốc tế".

Phố cổ Hội An, điểm đến di sản hấp dẫn bậc nhất Việt Nam ẢNH: NGỌC HÂN

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định 25 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ P.Hội An nhiệm kỳ 2025 - 2030; Ban Thường vụ gồm 11 người. Ông Nguyễn Đức Bình giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Trần Thị Cẩm Nhung và ông Nguyễn Tấn Cường giữ chức Phó bí thư.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trước khi hợp nhất thành P.Hội An, các địa phương tiền thân như Minh An, Cẩm Phô, Sơn Phong, Cẩm Nam, Cẩm Kim đã vượt qua nhiều khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển toàn diện. Thu nhập bình quân đạt 70 triệu đồng/người/năm, tổng thu ngân sách địa phương hơn 452 tỉ đồng. Công tác bảo tồn khu đô thị cổ được chú trọng với 115 di tích được tu bổ, tổng vốn đầu tư hơn 270 tỉ đồng.